Limburg-Weilburg: Polizei erwischt Drogenfahrer

WEILBURG/LIMBURG/HADAMAR - In den vergangen Tagen sind der Polizei immer wieder Fahrzeugführer aufgefallen, die ohne Führerschein, aber mit Drogen im Blut mit ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen sein sollen.

Am Donnerstagmittag erwischte eine Streife einen 41-Jährigen in seinem Opel in Limburg. Am Samstagmorgen kontrollierte die Polizei einen ebenfalls 41-Jährigen auf einem Mofa-Roller in Weilburg. Sonntagabend fiel einer Streife ein 18-jähriger Motorrollerfahrer in Limburg auf und in der Nacht zum Montag geriet ein 50-Jähriger in Hadamar mit einem VW Bus in eine Kontrolle der Polizei. Alle vier Fahrer hatten nach Angaben der Polizei keinen Führerschein und hätten jeweils deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Somit hätten sie alle festgenommen werden und sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen müssen.

Die Fahrzeugschlüssel wurden jeweils sichergestellt und die zuständigen Führerscheinstellen informiert. Nach Abschluss der "polizeilichen Maßnahmen" hätten alle Festgenommenen die Dienststellen wieder verlassen dürfen.