Limburg-Weilburg: Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Zwei Unfälle und zweimal Verkehrsunfallflucht: Die Polizei in Limburg sucht nach Zeugen und Hinweisgebern. Symbolfoto: Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Zwei Unfälle und zweimal Verkehrsunfallflucht: Wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte, bittet sie Zeugen und Hinweisgeber in gleich zwei Fällen, sich zu melden.

Am Freitag (12. November) wurde in der Gispert-Liebert-Straße 17 in Bad Camberg zwischen 15.20 und 16.20 Uhr das geschlossene Hoftor durch ein Fahrzeug beschädigt, es entstand ein Schaden von 1000 Euro. Zu dem Fahrzeug konnte, so die Polizei, zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme keine Angaben gemacht werden.

Beinahe zeitgleich am Freitagnachmittag fuhr um 16.49 Uhr ein dunkler Audi älteren Baujahrs die L3022 aus Richtung Steinbach kommend in Richtung Kreisel (L3278). Vor dem Kreisel überholte der dunkle Audi, so die Polizei, noch drei Fahrzeuge und geriet aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit vor dem Kreisel in die Grünfläche und beschädigte dort ein Verkehrsschild. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

In beiden Fällen verließen die Verursacher die Unfallstellen, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg Telefon: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.