Limburg-Weilburg: Selbsthilfegruppen stellen sich vor

Sie bereiten den Tag der Selbsthilfe vor: Der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer und Michelle Bautz von der Selbsthilfekontaktstelle mit Aktiven aus den Gruppen. Foto: Kreisverwaltung

LIMBURG-WEILBURG - Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause freut sich die Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises Limburg-Weilburg auf den Tag der Selbsthilfe am Samstag, 1. Oktober.

Unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" präsentieren sich zwischen 10 und 15 Uhr Selbsthilfegruppen und Beratungseinrichtungen in der Josef-Kohlmaier-Halle und auf dem Europaplatz in Limburg. An diesem Tag dreht sich alles um die Themen Selbsthilfe und Gesundheit.

Die Mitglieder von Selbsthilfegruppen - dies können Betroffene, aber auch deren Angehörige sein - suchen gemeinsam nach einem positiven Umgang mit ihrer Einschränkung. Sie leisten einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen mit schweren, teils unheilbaren Krankheiten.

Persönlicher Kontakt und gegenseitige Hilfestellung

Eine Selbsthilfegruppe bietet die Möglichkeit zum Austausch mit Gleichbetroffenen über die Erkrankung selbst sowie über Hilfs- und Informationsangebote. Der persönliche Kontakt, die Gespräche, gegenseitige Hilfestellung, aber auch gemeinsame Freizeitaktivitäten können Kraft und Halt geben.

Am Tag der Selbsthilfe können sich die Besucher über das facettenreiche Angebot von Selbsthilfegruppen und Beratungseinrichtungen informieren. Zudem finden Fachvorträge zu verschiedenen gesundheitlichen Themen und eine Podiumsdiskussion statt. Neben der Ausstellungs- und Vortragsfläche in der Josef-Kohlmaier-Halle wird auch der Europaplatz als Aktionsfläche eingebunden, dort erwarten Sie beispielsweise ein Demenzparcours und ein Dunkelkaufhaus.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Selbsthilfekontaktstelle, telefonisch unter 0 64 31-29 66 35, mobil unter 01 60-90 71 41 55, per E-Mail an die Adresse selbsthilfe@

limburg-weilburg.de oder

auf www.selbsthilfe-limburg-

weilburg.de.