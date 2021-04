Limburg-Weilburg stellt sich gegen Rassismus

Sie präsentierten Aufkleber zum Aktionstag gegen Alltagsrassismus (v. l.): Amtsleiter Joachim Hebgen, Fachdienstleiter Christian Stokuca, Lisa Geßner von der Dext-Fachstelle und Landrat Michael Köberle. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG/VILLMAR - In Gruppen-Chats werden immer mehr rechtsextreme und menschenfeindliche Bilder verbreitet, antisemitische Verschwörungserzählungen drängen aus dem Internet vor ins reale Leben - Extremismus und Verfassungsfeindlichkeit nehmen zu. Der Landkreis Limburg-Weilburg will diesem Trend mit einer neuen Fachstelle entgegenwirken. "Mit der Einrichtung der Fachstelle wollen wir uns aktiv und öffentlich gegen menschenverachtende und extremistische Ansichten und Rassismus positionieren", sagt Landrat Michael Köberle (CDU). Sie soll Beratungsgespräche anbieten sowie Veranstaltungen und Workshops ausrichten. Diese richten sich zum Beispiel an Lehrer, Schüler, Eltern, pädagogische Fachkräfte, Unternehmen, aber auch an Vereine oder Kirchengemeinden.

"Gerade junge Menschen begegnen im Internet oft Hassreden oder schlimmem Rassismus. Sie sollen durch die Angebote der Fachstelle Werkzeuge an die Hand bekommen, wie sie dem begegnen können", erläutert Amtsleiter Joachim Hebgen.

Lust machen

auf Demokratie

Die Fachstelle wird im Rahmen des Programms "Hessen - aktiv für Demokratie und gegen Extremismus" vom hessischen Innenministerium gefördert. Sie steht in ständigem Kontakt zum Präventionsbeauftragten der Polizei und soll die vier bestehenden Partnerschaften für Demokratie sowie weitere Akteure im Landkreis noch besser miteinander vernetzen.

"In der Zusammenarbeit sollen passgenaue Angebote für Schulklassen oder Vereinsgruppen entwickelt werden, die einfach Lust auf Demokratie machen und zum Beispiel in Bezug auf Alltagsrassismen sensibilisieren", erklärt Lisa Geßner. Die 30-Jährige aus Villmar hat Politikwissenschaften, Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie sowie Soziologie in Frankfurt und Gießen studiert. Sie ist seit Anfang März für die Arbeit der Fachstelle des Landkreises zuständig.

Wer sich für diese Arbeit interessiert, Beratungsbedarf hat oder sich auch eine Kooperation vorstellen kann, erreicht Lisa Geßner unter Telefon 0 64 31-29 63 71, oder per E-Mail an l.gessner@limburg-weilburg.de.