Limburg-Weilburg: Tödlicher Unfall bei Brechen

Brechen-Werschau - Eine Familie ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der L 3022 in der Ortsdurchfahrt Werschau schwer verletzt worden, die 32 Jahre alte Mutter starb an der Unfallstelle.

Das Auto der Familie war um 16 Uhr aus ungeklärten Gründen von der Landstraße abgekommen und gegen ein Haus geprallt, berichtet die Limburger Polizei. Der 34 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, ebenso die drei Kinder, ein, acht und zwölf Jahre alt. Die vier wurden mit drei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße war bis 21 Uhr gesperrt. Ein Sachverständiger ist eingeschaltet, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Von Petra Hackert