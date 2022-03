Limburg-Weilburg: Umweltprogramm 2022 startet bald

In Wald und Natur geht es für Kinder im Kreis Limburg-Weilburg, die am Umweltprogramm teilnehmen. In den Osterferien geht es los. Symbolfoto: stock.adobe/Robert Kneschke

LIMBURG-WEILBURG - Das diesjährige Umweltprogramm des Landkreises Limburg-Weilburg für Kinder startet bald. Auftakt ist in den Osterferien vom 19. bis 21. April: In der Burg Waldmannshausen in Elbgrund gibt dann es eine dreitägige integrative Naturerlebnisfreizeit unter dem Titel "Baumhotel und Bienenweide" in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg.

Im Einsatz für die Klima-Kommune Limburg-Weilburg werden die Kinder dort als Forschergruppen und Pflanzteams Tiere wie Vögel, Bienen und Fledermäuse bei ihrer Wohnungs- und Nahrungssuche unterstützen, Sträucher pflanzen, Blühflächen einsäen und Behausungen bauen.

In und um die Burg Waldmannshausen bieten Werkstatt, Atelier und Bühne den Kindern Orte, um Lösungsvorschläge und Ideen zu entwickeln.

Gemeinsam spielen

forschen und bauen

"Das Geheimnis des schwarzen Waldes" heißt es in den Sommerferien (24. bis 28. Juli) und in den Herbstferien (23. bis 27. Oktober). Dann geht es mit zehn Kindern im Alter von neun bis elf Jahren und zwei Betreuerinnen ab Limburg ins Naturkolleg Hirzwald in St. Georgen im Schwarzwald.

Dort verbringt die Gruppe fünf Tage in der Natur mit Umweltspielen, Waldforschungen, einer Bachuntersuchung, der Herstellung von Papier aus Altpapier, einer Naturrallye und einigem mehr.

An zwei Nachmittagen, am 3. und 4. August, sind zwölf Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren mit dem Kobold "Spix" unterwegs, der immer wieder neue Ziele im Landkreis Limburg-Weilburg aufsucht. In diesem Jahr begibt sich die Gruppe in Hünfelden auf eine "Zeitreise rund um den Meko"; sie taucht in die Vergangenheit ein und schaut in die Welt von morgen. Die Kinder lernen dabei die Landschaft kennen, suchen nach Indizien und verfolgen Spuren.

Lust auf Abenteuer, Übernachtung im Freien und spannende Naturerfahrungen? Im "Wildnis-Abenteuercamp" vom 10. bis 11. August, das zusammen mit dem "Mobilen Landschaftsmuseum" für 16 Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren in Niederzeuzheim stattfindet, lernen die Kinder, ohne moderne Hilfsmittel Feuer zu machen, eine brauchbare Verteidigungswaffe zu bauen, nach Tierspuren zu suchen und in der Natur Trinkwasser zu finden. Am abendlichen Lagerfeuer werden Geschichten erzählt, es wird gegrillt und es werden Rätsel gelöst.

In der vierten Sommerferienwoche findet am 16. und 17. August, ebenfalls in Niederzeuzheim, die Theaterwerkstatt "Das Labyrinth im Elbenwald" für zwölf Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren statt. Die kreative Gruppe erlebt Spannendes in Übungen und Szenen aus der Tier- und Pflanzenwelt und entwickelt daraus ein Mitmachtheater voller Rätsel und Überraschungen.

Außerdem gibt es in den Sommerferien am 29. August eine Fledermausbeobachtung am Abend an der Lahn in Limburg, bei der die Kinder und ihre Eltern zu Fledermausexperten werden sollen.

Interessierte Familien erhalten das Programm der Umweltfreizeiten sowie das Umweltfortbildungsprogramm für Multiplikatoren im Servicebüro des Landkreises Limburg-Weilburg (Schiede 43, 65549 Limburg) und bei der Umweltberatung (Hella Birker, Telefon 0 64 31-2 96 59 19) sowie auf der Homepage des Landkreises Limburg-Weilburg unter der Adresse www.landkreis-limburg-

weilburg.de