Limburg-Weilburg: Unfälle auf glatten Straßen

Einsätze für die Polizei nach Unfällen auf glatten Straßen. (© Carsten Rehder)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Nachdem es am Samstagmorgen im Kreisgebiet geschneit hatte, ist es zu mehreren Unfällen auf glatten Straßen gekommen. So befuhr um 10.10 Uhr eine 29-Jährige mit ihrem Seat Ibiza die B 456 von Weilburg kommend in Richtung Usingen. In Höhe von Weilmünster-Dietenhausen geriet sie zunächst ins Schleudern und kam dann von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Beim Unfall zog sie sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus untersucht wurden. Am Fahrzeug entstand zudem Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Bereits um 8.45 Uhr war ein 22-Jährige mit seinem Toyota Yaris von der B 49 kommend in Richtung Weilburg auf der B 456 unterwegs. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Schilder. Am Auto waren noch Sommerreifen montiert. An dem Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.