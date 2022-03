Limburg-Weilburg unterstützt Rech im Ahrtal

Insgesamt sind rund eine halbe Million Euro an Spenden im Landkreis Limburg-Weilburg zusammengekommen: Die zerstörte Bogenbrücke über die Ahr im Ortskern von Rech im Ahrtal, fotografiert im Oktober 2021. Archivfoto: Boris Roessler/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Um den Opfern der Flutkatastrophe vom Juli 2021 vor Ort helfen zu können, hat sich der Landkreis Limburg-Weilburg auf Initiative von Landrat Michael Köberle (CDU) entschlossen, eine Partnerschaft mit einer Kommune im Ahrtal einzugehen. Der Kreisausschuss gab dafür grünes Licht. Es handelt sich hierbei um die Gemeinde Rech im Ahrtal, die 565 Einwohner hat und besonders vom Hochwasser betroffen ist.

Landrat Köberle war nun gemeinsam mit Silvia Scheu-Menzer als Sprecherin der Bürgermeister des Landkreises, IHK-Präsident Ulrich Heep, Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe sowie Kreis-Koordinator und Landrat a.D. Manfred Michel in Rech, um dort gemeinsam mit Vertretern der dortigen Gemeinde - an der Spitze Ortsbürgermeister Dominik Gieler (CDU) - und dem Landeskoordinator für den Wiederaufbau im Ahrtal, Günter Kern, die offizielle Partnerschaftsurkunde zu unterzeichnen.

Bisher über eine halbe Million Euro Spenden

Der Landkreis Limburg-Weilburg sichert im Rahmen dieser Partnerschaft drei Punkte zu: finanzielle Unterstützung, Bereitstellung von Hilfeleistungen, Beratungs- und Koordinierungsleistungen und die Mitwirkung bei der Generierung wirtschaftlicher Baufirmen zur Ausführung jeglicher zu leistenden Bauhilfen.

Fotos Insgesamt sind rund eine halbe Million Euro an Spenden im Landkreis Limburg-Weilburg zusammengekommen: Die zerstörte Bogenbrücke über die Ahr im Ortskern von Rech im Ahrtal, fotografiert im Oktober 2021. Archivfoto: Boris Roessler/dpa Landrat Michael Köberle (5.v.r.) und der Recher Ortsbürgermeister Dominik Gieler (7.v.r.) freuen sich gemeinsam mit weiteren Unterstützern über die Partnerschaft. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg 2

Dankbar sind Michael Köberle und Silvia Scheu-Menzer den Bürgermeistern des Landkreises, der Industrie- und Handelskammer Limburg und der Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg, die diese Partnerschaft tatkräftig unterstützen.

Koordinator und Landrat a.D. Manfred Michel sowie Albrecht Heckelmann, der beim Unterzeichnungstermin verhindert war, agieren als gezielte Ansprechpartner für die Gemeinde Rech im Ahrtal und sorgen dafür, dass die unterschiedlichen Anliegen schnellstmöglich zusammengeführt werden, teilt der Landkreis mit. Direkt nach der Flutkatastrophe hatte der Landkreis Limburg-Weilburg zwei Spendenkonten für die Region eingerichtet.

DIE FLUTKATASTROPHE 2021 Mitte Juli 2021 kam es in Teilen Deutschlands zu extremen UnwetternAm schlimmsten waren die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen betroffen. In der Folge des Starkregens kam es in den betroffenen Regionen zu Sturzfluten und massiven Überschwemmungen, die auch zu Toten und enormen Schäden führten. Insgesamt meldeten die Behörden in Deutschland aufgrund des Jahrhunderthochwassers 180 Tote. Besonders betroffen war Rheinland-Pfalz. Dort starben mindestens 133 Menschen, fast alle im Landkreis Ahrweiler

Winzer kommen zu Weinfesten an die Lahn

Hier seien bislang rund 158 200 Euro von den Städten und Gemeinden des Landkreises sowie mehr als 166 000 Euro von Privatpersonen eingegangen. Zusätzlich habe der Landkreis Limburg-Weilburg einen Euro pro Einwohner und somit mehr als 172 000 Euro gespendet. Insgesamt sind so rund eine halbe Million Euro an Spenden im Landkreis zusammengekommen.

Nach der Planungsphase soll es in Rech an die Umsetzung einzelner Projekte gehen - eine Liste ist bereits erstellt. Der Landkreis sowie die Städte und Gemeinden werden die Bürger immer wieder am Aufbau beteiligen. Geplant sind die Teilnahme von Winzern an hiesigen Weinfesten, der Aufbau von Rech mit Einzelprojekten sowie eine kulturelle Aufbau-Unterstützung von Rech mit Konzerten von Orchestern und weitere Punkte. "Der Landkreis sowie die Städte und Gemeinden werden die Partnerschaft gemeinsam mit allen Akteuren über die nächsten Jahre eng begleiten", so Landrat Michael Köberle abschließend.