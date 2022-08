Limburg-Weilburg: Vereine melden ihre Themen an

Landrat Michael Köberle (v.l.), Sachgebietsleiterin Jutta Mais und Kreisvolkshochschuldirektor Michael Schneider stellten das aktuelle "Fit fürs Ehrenamt"-Angebot vor. Foto: Kreisverwaltung

LIMBURG-WEILBURG - Auch im zweiten Halbjahr 2022 möchten Landkreis und Kreisvolkshochschule (KVHS) Limburg-Weilburg die heimischen Ehrenamtler aus Vereinen und Verbänden wieder durch für sie kostenfreie "Fit fürs Ehrenamt"-Kurse unterstützen.

Die Themen der Präsenz- und Online-Veranstaltungen sind wieder vielfältig, sodass sicher jeder Interessierte Angebote findet, die ihn interessieren und bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit weiterbringen.

Landrat Michael Köberle (CDU) und Volkshochschuldirektor Michael Schneider erklären: "Unsere Gesellschaft ist auf freiwilliges Engagement angewiesen: Von Sport und Kultur, über Rettungsdienst und Katastrophenschutz bis hin zu sozialen Dienstleistungen, wie etwa in Hospizdiensten oder bei Obdachlosentafeln. Auch die Arbeit in Gewerkschaften sowie die aktive Mitwirkung in der Kommunalpolitik sind wichtige Bereiche bürgerschaftlichen Engagements. Unser gesellschaftliches Engagement wäre ohne ehrenamtliche tätige Menschen nicht aufrechtzuerhalten."

Darum bieten der Landkreis und die Kreisvolkshochschule mit Förderung des hessischen Ministeriums für Soziales und Integration nun seit mehreren Jahren das spezielle Fortbildungsprogramm "Fit fürs Ehrenamt" an. Was für das zweite Semester 2022 geplant ist, wurde nun im Kreishaus von Michael Köberle, Michael Schneider sowie der Sachgebietsleiterin Sport und Ehrenamt der Kreisverwaltung, Jutta Mais, vorgestellt. Auch auf der Website des Landkreises ist der Flyer mit dem neuen Programm bereits eingestellt. Anmeldungen zu allen Angeboten sind über die Kreisvolkshochschule jetzt schon möglich. Es geht um Themen wie Mitgliederfindung und -bindung, Mittelbeschaffung für Vereine oder Haftung und Risiken für Vorstandsmitglieder.

In anderen Angeboten geht es um die Vereinsverwaltung, Steuerrecht oder Steuererklärung, aber auch um bessere Kommunikation mit Mitgliedern und eine professionelle Eigenvermarktung über die eigene Website sowie die sozialen Medien. Auch Demenz ist ein Thema, zu dem das neue "Fit fürs Ehrenamt"-Semester nützliche Informationen verspricht.

Jutta Mais berichtet, dass die in der Corona-Zeit neu eingeführten Online-Kurse auch künftig laufen würden, weil sie sich bewährt hätten und neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebracht hätten. "Wir wollen aber auch wieder mehr in Präsenz veranstalten", betont Mais. Für die Planung des Programms für 2023 können sich gerne Ehrenamtler mit Themenvorschlägen melden.

Bedarfsgerechtes Qualifizierungsangebot

Jutta Mais: "Gibt es ein Thema, das in Ihrer täglichen Arbeit eine wichtige Rolle spielt und zu dem Sie sich eine Fortbildung wünschen? Bitte teilen Sie uns das gerne mit. Uns liegt es am Herzen, ein bedarfsgerechtes Qualifizierungsangebot für die Praxis Ihres ehrenamtlichen Engagements zu entwickeln."

Wer Anregungen für neue Themen hat, erreicht Jutta Mais unter Telefon 0 64 31-29 68 14 oder Mail: ehrenamt @limburg-weilburg.de. Anmeldungen für die Kurse bei der Volkshochschule unter Telefon 0 64 31-9 11 60 oder E-Mail: info@vhs-limburg-

weilburg.de. Hier finden Interessierte den Flyer mit dem "Fit fürs Ehrenamt"-Angebot für das zweite Semester 2022: www.tinyurl.com/4n96bjk6.