Limburg-Weilburg: Was tun, wenn es zum Blackout kommt?

LIMBURG-WEILBURG - Droht uns im kommenden Winter ein Blackout? Aufgrund des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise sind nicht nur die Preise für Strom sowie Gas in die Höhe geschnellt. Immer mehr Bürger befürchten darüber hinaus einen flächendeckenden Stromausfall. Sollte die Stromversorgung zusammenbrechen, hätte dies Folgen für viele Bereiche des Alltags. Denn für den modernen Lebensstil in unserer Gesellschaft ist Elektronik zweifelsohne besonders wichtig. Im schlimmsten Fall könnten sogar die Mobilfunknetze nicht mehr funktionieren; sogar die Wasserversorgung wird bei einem Blackout eventuell unterbrochen. Doch ist die Sorge der Bevölkerung wirklich berechtigt? Und wie bereiten sich der Landkreis Limburg-Weilburg sowie einige Einrichtungen in der Region auf einen möglichen Stromausfall vor?

Ein Blackout in den Wintermonaten könne laut der Kreisverwaltung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Überall dort, wo Strom zum Betrieb der Infrastruktur benötigt werde und kein Notstrom zur Verfügung stehe, werde es bei einem solchen Ereignis zu Ausfällen kommen. Damit sich die Menschen bestmöglich auf einen flächendeckenden und länger andauernden Stromausfall vorbereiten können, hat der Landkreis auf seiner Homepage einen Ratgeber des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) veröffentlicht. Er beinhaltet Tipps zur Bevorratung von Lebensmitteln und sonstigen wichtigen Gebrauchsgegenständen. "Alle Bürgerinnen und Bürger sind gut beraten, sich mit diesem Ratgeber auseinanderzusetzen und ihn zu beherzigen", sagt Kreissprecher Jan Kieserg.

VERÄNDERTES KAUFVERHALTEN Die Angst vor einem flächendeckenden Stromausfall verändert das Einkaufsverhalten der Bürger in der Region. "Es werden vermehrt Teelichter und Lebensmittel in Konserven gekauft", sagt Markus Steiner, Leiter des Rewe-Marktes in Runkel. Er erlebe auch immer wieder, dass Kunden zum ersten Mal überhaupt Gasflaschen erwerben. "Ich kann die Beunruhigung der Leute durchaus verstehen", so der Marktleiter, der seit rund vier Wochen ein verändertes Einkaufsverhalten in seinem Markt feststellt. Die Ratgeber des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), die Steiner in seinem Supermarkt ausgelegt hat, seien innerhalb kürzester Zeit vergriffen gewesen. Hamsterkäufe gebe es aber bislang nicht. Die Situation könne keinesfalls mit dem Beginn der Corona-Pandemie verglichen werden, als Klopapier und andere Waren in großen Mengen erworben wurden. "Es gibt auch keine größeren Lieferengpässe. Trotzdem bereiten wir uns punktuell auf mögliche Hamsterkäufe vor", sagt Steiner. Im Limburger Obi-Markt ist die Nachfrage nach Heizlüftern, Notstromaggregaten und auch Campingkochern seit Juni gestiegen. "Wir haben ausreichende Mengen auf Lager, und wir bekommen auch immer wieder Waren nachgeliefert, so dass es keine Versorgungslücken gibt", teilt Marktleiter Rahel Khanna mit. Auch er kann nachvollziehen, dass die Bürger nun Maßnahmen treffen, um sich auf einen Blackout vorzubereiten.

Panik scheint es in Bevölkerung nicht zu geben

Eine Panik scheint es aber innerhalb der Bevölkerung noch nicht zu geben. Die Kreisverwaltung verzeichne nämlich derzeit keine vermehrten Anfragen in Bezug auf die Vorsorge für einen Blackout. Besonders lebensnotwendige Einrichtungen, wie beispielsweise Seniorenheime sowie Krankenhäuser, treffen allerdings bereits einige Vorkehrungen, um den Betrieb auch im Katastrophenfall aufrechterhalten zu können. "Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, werden die Einrichtungen durch die Städte und Gemeinden sowie den Landkreis nach Kräften und den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten unterstützt", teilt Kieserg mit. Doch eines müsse klar sein: "Die Einrichtungen sind eigenverantwortlich für die Art und Weise, wie sie sich vorbereiten."

In den sechs stationären Senioreneinrichtungen des Caritasverbandes Limburg wurde bereits einiges getan, um für einen Stromausfall gewappnet zu sein. "Bei einem Ausfall unserer Zentralküche in Niederbrechen, die alle Seniorenheime mit Essen versorgt, gibt es einen Notfallplan", berichtet Othmar Hicking, Abteilungsleiter für Seniorendienste. Dadurch könne über sieben Tage hinweg die Versorgung mit warmen Mahlzeiten sichergestellt werden. Es wurden unter anderem große Gaskocher für die Zentralküche und für alle Einrichtungen besorgt. Außerdem hat der Caritasverband einen dazu passenden Speiseplan erstellt und sich mit Propangas und Lebensmitteln eingedeckt.

"Wenn die Heizung ausfällt, haben wir die Möglichkeit, in allen Einrichtungen bestimmte Gebäudeteile warm zu halten"

Othmar Hicking, Abteilungsleiter für Seniorendienste

"Wenn die Heizung ausfällt, haben wir die Möglichkeit, in allen Einrichtungen bestimmte Gebäudeteile warm zu halten", sagt Hicking. Der Verband habe mobile Heizgebläse angeschafft, die mit Diesel betrieben werden. "Diese werden im Außenbereich aufgestellt und blasen warme Luft in die Gemeinschaftsräume, so dass sich die Bewohner dort aufhalten können", so der Abteilungsleiter weiter. Außerdem habe man viele warme Decken besorgt. "Des Weiteren wurden Notstromaggregate angeschafft, die über drei Tage hinweg eine rudimentäre Versorgung mit Licht gewährleisten können", sagt Hicking. Der Caritasverband sei sich der Ernsthaftigkeit der Lage bewusst. Es gebe aber keinen Grund für Panikreaktionen.

Auch im Pflegeheim der Doreafamilie in Runkel wurden Stromaggregate besorgt. "Darüber hinaus haben wir auch Taschenlampen und Batterien beschafft", berichtet Einrichtungsleiterin Maria Klur. Mit Hilfe eines bereits ausgearbeiteten Notfallplans könne die Betreuung aller 83 Bewohner auch bei einem Blackout über "einen gewissen Zeitraum hinweg" aufrechterhalten werden. "Es ist wichtig, dass wir die Bewohner beruhigen und eine Panik vermeiden. Wir müssen aber mit dem Schlimmsten rechnen und uns mit der Situation auseinandersetzen", sagt die Chefin der Pflegeheims. Im Falle eines Stromausfalls könne es besonders bei den dementen Personen zu Problemen kommen, da diese nur schlecht mit einem unregelmäßigen Alltag zurechtkämen.

Klur ist froh darüber, dass der zuständige Arzt des Pflegeheims nur wenige Meter von der Einrichtung entfernt anzutreffen ist. "Die medizinische Versorgung ist also gewährleistet", sagt sie. Die Einrichtungsleiterin sorgt sich allerdings um die Beschaffung von Medikamenten. "Ich weiß nicht, ob die Lieferketten aufrechterhalten werden können, wenn es zu einem Blackout kommt."

Auch das St. Vincenz-Krankenhaus im Limburg ist für einen möglichen Stromausfall gerüstet. "Wir sind, wie alle anderen Krankenhäuser auch, mit einem leistungsstarken Notstromaggregat ausgestattet, das den Betrieb über mehrere Tage hinweg aufrechterhalten kann", teilt Kliniksprecherin Nicola von Spee mit.