Limburg-Weilburg: Wer Wohnungen baut, kann Zuschuss bekommen

Landrat Michael Köberle (rechts) und der Büroleiter der Kreisverwaltung, Michael Lohr (links) überreichen den Förderbescheid an Bürgermeister Jan Pieter Subat. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

SELTERS-NIEDERSELTERS - Einen Förderbescheid aus dem Programm "Zukunftsfonds Limburg-Weilburg" über 22 338 Euro haben Landrat Michael Köberle (CDU) und der Büroleiter der Kreisverwaltung, Michael Lohr, nun an den neuen Selterser Bürgermeister Jan Pieter Subat (parteilos) übergeben. In Niederselters fördert der Landkreis mit diesem Geld das Projekt Wohnhausneubau mit Einliegerwohnung in Niederselters von Carina und Tobias Litzinger.

Beantragen können die Unterstützung für die Schaffung neuen Wohnraums über dieses Förderprogramm immer nur die heimischen Kommunen, die dann das Geld an die Investoren weitergeben. Die Fördersumme kann von den Empfängern ausschließlich für das Projekt verwendet werden und dient der Minderung des Mietpreises. Neubauten werden gemäß Förderprogramm mit bis zu 300 Euro je Quadratmeter Wohnfläche bezuschusst. Die Höchstförderung beträgt 24 000 Euro je Wohneinheit. Als Gegenleistung müssen die Investoren sich an eine Mietpreisbindung halten. Die Nettokaltmiete darf höchstens 9 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche betragen.

Mietpreisbindung

gilt für 15 Jahre

Ab dem 61. Monat nach der erstmaligen Vermietung ist eine Mietanpassung möglich, höchstens bis zur Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete. Diese Mietpreisbindung gilt für einen Zeitraum von 15 Jahren ab Erstbezug der jeweiligen Wohnung.

Die Kommune hat ein Belegungsrecht. Dieses kann nach Fertigstellung sowie bei Wiederbelegung der Wohnung ausgeübt werden. Wird das Belegungsrecht durch die Kommune nicht ausgeübt, kann die Vermietung durch den Vermieter im eigenen Ermessen erfolgen. Auch das Belegungsrecht gilt für mindestens 15 Jahre. Danach kann die Kommune darauf verzichten. Der Investor muss sich verpflichten, innerhalb eines Jahres mit dem Bau zu beginnen.

Landrat Köberle erklärte, das Programm sei wichtig, um dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum im Landkreis Limburg-Weilburg zu schaffen. Auch in Niederselters sei die Nachfrage nach Wohnungen groß, weil Pendler von dort aus über die nahe gelegene A3 und die Bahn gute Verbindungen nach Frankfurt hätten.