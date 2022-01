Limburg-Weilburg: Wo herrschen Alkoholverbot und Maskenpflicht?

Vielerorts gilt nun auch die Maskenpflicht im Freien. Für welche Bereiche das in Limburg zutrifft, darüber hat nun die Stadt informiert. Symbolfoto: Sascha Lotz /VRM Bild

LIMBURG - Aufgrund der gestiegenen Inzidenzwerte, die sich deutlich über dem Schwellenwert von 350 bewegen, gilt der Landkreis Limburg-Weilburg seit Montag als Corona-Hotspot. Der Landkreis hat jetzt eine neue Allgemeinverfügung zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem Coronavirus erlassen, die am Mittwoch, 19. Januar, in Kraft getreten ist. Sie bringt unter anderem eine erweiterte Maskenpflicht und das Alkoholverbot in einigen Bereichen mit sich.

Demnach ist an publikumsträchtigen öffentlichen Orten im Landkkreis der Alkoholkonsum ganztätig verboten. Zugleich legt die Verordnung Bereiche in Einkaufszentren und Fußgängerzonen fest, in denen werktags in der Zeit von 7 bis 21 Uhr medizinische Masken getragen werden müssen.

Betroffen sind davon auch Straßen und Plätze in der Limburger Innenstadt.

Ein Alkoholverbot, teilte die Stadt mit, besteht für die Alte Schiede von Hospitalstraße bis Graupfortstraße, für die Bahnhofstraße, den Bahnhofsplatz mit Zentralem Omnibusbahnhof West, die Böhmergasse, den Europaplatz, den Fischmarkt, die Fleischgasse von Plötze bis Kornmarkt, die Holzheimer Straße mit Zentralem Omnibusbahnhof Süd, die Konrad-Kurzbold-Straße von Grabenstraße bis Brückengasse, den Kornmarkt und Neumarkt, die Plötze, den Schießgraben von Plötze bis zum Durchgang Grabenstraße, den Serenadenhof sowie die Werner-Senger-Straße von Hospitalstraße bis Graupfortstraße.

Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht für die komplette Fußgängerzone mit der Werner-Senger-Straße zwischen Diezer Straße und Graupfortstraße, dem Serenadenhof und dem Europaplatz, dem Neumarkt sowie für die Altstadt mit Barfüßerstraße, Bergstraße, Bischofsplatz, Böhmergasse, Bornweg, Brückengasse, Domplatz, Domstraße, Fahrgasse, Fischmarkt, Fleischgasse, Große Domtreppe, In der Erbach, Kirchgasse, Kleine Domtreppe, Kleine Rütsche, Kolpingstraße, Kornmarkt, Löhrgasse, Mühlberg, Nonnenmauer, Pfarrweg, Plötze, Römer, Rosengasse, Roßmarkt, Rütsche, Salzgasse und Schießgraben.