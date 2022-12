Limburg-Weilburger Landfrauen bleiben am Zeitgeist

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg - Sie wollte gern in den Yoga-Kurs. Deshalb wurde sie Mitglied im Villmarer Landfrauenverein. Dazu gab es ein Programm, und sie stieß auf den Cocktail-Abend. Da wollte Svenja Meyer aber nicht unbedingt alleine hingehen. Die 26-Jährige fragte ihre Freundinnen. Denen gefielen der Abend und die Angebote so gut, das sie beschlossen, auch Landfrauen zu werden. So sind Julia Hennemann (29) und Wiebke Brahm (28) dazugekommen. Und sie sind nicht die einzigen jüngeren Frauen im Villmarer Verein. Das Altersspektrum ist breitgefächert. Gleiches gilt für die Interessen und die Angebote. Im Moment finden dort offenbar sehr viele Frauen genau das, was sie suchen. „Wir haben über 30 Neumitglieder in diesem Jahr“, sagt Gabriele Fluck, Vorsitzende der Villmarer Landfrauen.

Dieser Ortsverein ist mit 350 Mitgliedern der stärkste in ganz Hessen. Dafür wurden die Villmarer kürzlich auf Landesebene ausgezeichnet. Woran das liegt? „Wir haben vorher schon viel gemacht, und nun haben wir junge Frauen im Vorstand, die neue Ideen einbringen“, sagt die 61-Jährige. Zehn Landfrauen-Ortsvereine gibt es im Bezirk Weilburg, sechs im Bezirk Limburg, weitere im benachbarten Rhein-Lahn-Kreis. Interessant: Diese Vereine sind um die 70 Jahre alt. In den 50ern gegründet, als es noch nicht selbstverständlich war, dass eine Frau in Deutschland ihre eigene Berufswahl treffen durfte.

Das war tatsächlich so: Auch Gabriele Fluck ist über die Landwirtschaft zu den Landfrauen gekommen. Das war der übliche Weg, erzählt sie. Durch die Mutter, die Schwiegermutter, Verwandte und Freundinnen, so trat man ein und tauschte sich aus.

Doch noch einmal zurück in die Gründerzeit der Vereine: Bis 1958 konnte ein Ehemann über das Dienstverhältnis seiner Frau entscheiden – das heißt, es lag bei ihm, ob sie arbeiten durfte oder nicht. Damals waren diese Vereinsgründungen ein wichtiger Schritt, um Frauen mehr Möglichkeiten zu verschaffen. Dabei ging es um Bildung, Gesundheit, den Versuch, den Frauen in der Landwirtschaft das Leben etwas leichter zu machen. Vernetzt haben sie sich auf diese Weise auch.

Die Villmarer Landfrauen beim Adventsbasteln. (© Petra Hackert) „Heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Frauen sind viel selbstständiger, mobiler, es gibt viel mehr Möglichkeiten", sagt Gabriele Fluck. Vielleicht mit ein Grund zu denken, Landfrauenvereine seien antiquiert. Das Gegenteil beweisen gerade Vereine wie Villmar und Mensfelden, wo es starke und gute Programme gibt. Gabriele Fluck sagt es so: „Wir müssen von dem Kuchenback-Ding wegkommen. Das können wir gut, aber es gibt auch noch anderes."

Als Beispiel fallen ihr die jungen Frauen ein, die gerade über die Kinder zum Verein gekommen sind. Denn auch für sie gibt es reichhaltige Angebote, Kurse und viel Austausch, auch in Sachen Gesundheit. Etliche Mütter sind dabei, wie zum Beispiel Mandy Markus, Denise Kaulakis und Kathrin Rosbach, die gerade das Adventsbasteln für Kinder organisiert haben. In der König-Konrad-Halle war richtig viel los, und das war nur eine von vielen Initiativen. „Wir haben knapp 70 Kinder auf der Liste“, erzählt Katrin Rosbach. Nicht jeder ist jedes Mal dabei, und genau deshalb macht es allen Spaß. „Die Kinder haben doch heutzutage auch schon jede Menge Termine. Wenn dann noch ein fester Wochentag blockiert ist, wird das oft zu viel.“ So gibt es verschiedene Möglichkeiten vom Besuch auf einem Bauernhof bis hin zum Basteln. Und: Da Geschwisterkinder oder der kleine Freundeskreis nicht unberücksichtigt bleiben sollen, sind bei den Landkids auch Jungs dabei. Bei den erwachsenen Landfrauen nicht. Das ist die Regel.

„Manche haben gedacht, sie müssten viel älter sein, um zu uns kommen zu können“, meint Gabriele Fluck. Dass es nicht so ist, machen die Villmarer gerade vor. Die Mensfeldener aber auch. Gut 30 Jahre war Irmgard Schmidt dort die Vorsitzende. Vor drei Jahren entschloss sich die Führungsriege, sich aus der ersten Reihe zurückzuziehen. Landfrauen sind sie immer noch und treffen sich auch weiterhin. „Vor kurzem hatten wie ein Poesiealbum-Treffen“, erzählt Inge Krebs. Die vielen Sprüche von früher aus der Schulzeit waren anregend und unterhaltend. Für den 14. Dezember, 17 Uhr, ist das nächste Treffen in der Erich-Valeske-Halle (Raum der Begegnung) geplant. Kommen darf jeder, auch Nicht-Landfrauen sind willkommen.

Svenja Meyer, Julia Hennemann und Wiebke Brahm sind neu zu den Landfrauen gekommen. (© Petra Hackert) Das sehen die Jüngeren genauso. Landfrauen Mensfelden 2.0 lautet das Stichwort. Mittlerweile gibt es drei Gruppen: Die Seniorinnen LF.S mit etwa 35 Mitgliedern im Alter von 50 bis 99 Jahren, die Landfrauen 2.0, die seit 2016 bestehen, ebenfalls mit etwa 35 Mitgliedern im Alter von 18 bis 60 Jahren, und seit 2021 die Bienchen LF.B1. Dazu gehören etwa 20 Kinder in zwei Gruppen, 0 bis zwei und zwei bis sechs Jahre, berichtet Corinna Zollann. Gerade haben die Bienchen gemeinsam für die Adventszeit gebastelt. Das Gewusel im Raum der Begegnung hat allen Spaß gemacht. „Man merkt, dass die Kinder sich treffen wollen", sagen die Großen. Und sie brauchen die Normalität. „Sie sind aufgewachsen mit ,fass' das nicht an', ,Vorsicht, ich muss das desinfizieren', ,bleib da weg'. Jetzt endlich dürfen sie wieder etwas zusammen machen", sagt Corinna Zollmann.

Für die Mensfelder Landfrauen war die Umstrukturierung, die Gründung von 2.0 und der Aufruf, den Verein zu verjüngen vor sechs Jahren, eine Initialzündung. Seitdem ist auch Jill Degen dabei und hat festgestellt: „Ich mag es, in dieser Runde zu sein.“ Seit sie mit den Kinder kommt, ist es noch schöner geworden. Auch diese Treffen stehen allen offen. Wer vorab Kontakt aufnehmen möchte, kann dies tun unter landfrauen.mensfelden@gmail.com.

