Limburg wirbt bei der Interkulturellen Woche für Vielfalt und Solidarität

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - In über 500 Städten und Gemeinden wirbt von Mitte September bis Anfang Oktober die Interkulturelle Woche für einen offenen Umgang über alle Grenzen von Herkunft hinaus und setzt sich für Vielfalt, Menschenrechte, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. In Limburg begann die Interkulturelle Woche am gestrigen Montag und endet am 3. Oktober.

Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) übernommen. Zum ersten Mal nehmen Ausländerbeirat und der Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Kultur aktiv als Veranstaltende an der Interkulturellen Woche teil, ergänzt durch das Vorbereitungsteam des Kinder- und Jugendparlaments.

Offiziell eröffnet wird die Interkulturelle Woche am Mittwoch, 21. September, um 18.30 Uhr im Islamischen Kulturzentrum der Bosniaken auf der Dietkircher Höhe (Auf der Heide 1).

Ausstellung bei

den Maltesern

Der Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Kultur und der Ausländerbeirat laden zusammen mit Mitgliedern aus dem Vorbereitungsteam des Kinder- und Jugendparlaments zudem für Samstag, 24. September, um 16.30 Uhr zu einem gemeinsamen Stadtspaziergang ein. Anmeldungen sind per E-Mail unter sitzungsdienst@ stadt.limburg .de möglich.

Am Dienstag, 20. September, stellt sich von 9 bis 13 Uhr das Projekt "Wirtschaft integriert" vor. Ort ist das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft (Im Elbboden 7) vor. Um 18 Uhr beginnt die Vernissage zur Ausstellung "Flucht - Vertreibung - Neuanfang" mit Karikaturen von Hussam Sara. Die Ausstellung erinnert an die Lage in Syrien. Sie findet beim Malteser Hilfsdienst (Frankfurter Straße 9) statt.

Informationen über das Programm in Limburg gibt es im Internet unter der Adresse www.tinyurl.com/2p93nm2y.