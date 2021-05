Limburg zeigt sich auf neuem Portal

"Limburg & Du": Wichtiges Hilfsmittel zur Orientierung auf der neuen Plattform für Gewerbetreibende ist eine Corona-Ampel für Limburg. Foto/Screenshot: Johannes Laubach/Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Das neue Gewerbe-Portal "Limburg & Du" ist an den Start gegangen. Das gemeinsame Projekt von Stadt und CityRing, ermöglicht unter www.limburg-und-du.de allen Besuchern, Termine in Geschäften, bei Dienstleistern, Handwerkern und Restaurants zu buchen.

Seit Wochen arbeiten das Limburger Stadtmarketing und der CityRing mit Dirk Joeres und seiner Werbeagentur an dem neuen Portal, um dem stationären Handel, der Gastronomie, dem Handwerk und anderen Gewerbetreibenden die Chance zu geben, sich in der Pandemie zu behaupten und für die sich abzeichnenden Schritte einer Öffnung gerüstet zu sein.

Dirk Joeres stellte die Plattform vor. Von Zuhause oder unterwegs ist es jederzeit möglich, sich umfassend über die Angebote in Limburg zu informieren und Termine in den Geschäften zu buchen.

Die Plattform ermöglicht verschiedene Arten der Suche nach Branchen oder nach Marken, hält Informationen über die einzelnen Geschäfte und ihre Angebote oder Dienstleistungen von Gewerbetreibenden zur Verfügung, klärt über den Standort auf und zeigt natürlich auch die Öffnungszeiten an. Über 250 Eintragungen von Gewerbetreibenden gibt es bereits zum Start. Wichtiges Hilfsmittel zur Orientierung auf der Plattform "Limburg & Du" ist eine Corona-Ampel. Sie zeigt an, was aktuell möglich ist. So ist zum Beispiel bei Inzidenzwerten von über 150 und einer roten Ampel im Einzelhandel lediglich "Click & Collect" möglich, in der Gastronomie ist eine Abholung bis 22 Uhr oder ein Lieferdienst.

Bürgermeister Marius Hahn (SPD) sieht in der Plattform ein nachhaltiges Werkzeug, um Limburg und sein Angebot auch nach den Einschränkungen aufgrund der Pandemie kompetent digital darzustellen.

Das Portal informiert nicht nur über das vielfältige Einkaufs- und Freizeitangebot, sondern auch über die in Limburg vorhandenen Corona-Testzentren und führt Geschäfte auf, die bereits die Luca-App nutzen.