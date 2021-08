Limburg: Zwei Festnahmen nach wilder Verfolgungsjagd

Bei zwei Männern klickten nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei die Handschellen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DORNBURG-LANGENDERNBACH/WALDBRUNN-HAUSEN - Zwei 40 und 34 Jahre alte Männer haben sich in der Nacht zum Mittwoch (11. August) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Das hat nun für das Duo Konsequenzen: Die Männer wurden festgenommen und gegen sie wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. Auch Drogen und Waffen waren dabei im Spiel.

Festgenommen wurden die Männer nach Angaben der Polizei auf der Bundesstraße 54 bei Langendernbach.

Gegen 0.15 Uhr war eine Streife der Polizeistation in Limburg auf einen Audi im Bereich von Hausen aufmerksam geworden. Sie wollten den Wagen überprüfen. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten und die Kontrolle signalisierten, beschleunigte das Fahrzeug.

Im weiteren Verlauf führte die Flucht über mehrere Hausener Ortsteile in Richtung Langendernbach und dann über die B 54 in Richtung Irmtraut. Letztendlich geriet der flüchtige Wagen aber beim Versuch, einem die Fahrbahn blockierenden Streifenwagen auszuweichen, in den Straßengraben, wo der 40-jährige Fahrer sowie sein 34-jähriger Beifahrer festgenommen werden konnten.

Neben Drogen fand die Polizei in dem Fahrzeug auch einen Schlagstock sowie Munition für eine Schusswaffe. Das wird nun entsprechende Ermittlungsverfahren zur Folge haben.

Fremde Kennzeichen an das Auto montiert

Weil außerdem der Verdacht bestand, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auch die Tatsache, dass an dem Audi fremde Kennzeichen montiert worden waren und damit keine Zulassung für den Wagen bestand, führte zur Einleitung entsprechender Strafverfahren. Der Audi wurde sichergestellt.

Die zwei bereits polizeibekannten Tatverdächtigen verbrachten die Nacht im Gewahrsam und wurden am Mittwoch nach Rücksprache mit der Limburger Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.