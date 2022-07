Limburger Bischof Georg Bätzing sendet zwei Pastoralreferentinnen aus

Bischof Georg Bätzing sendet die beiden jungen Pastoralreferentinnen Lilian Wykipil (links) und Elisabeth Quarch aus. Mit dabei waren (von links) Ausbildungsreferent für ständige Diakone Mathias Wolf, Ausbildungsreferentin Claudia Lamargese, Ausbildungsreferent Heiko Dörr, Personaldezernent Georg Franz sowie der Diözesanreferent für Pastoralreferenten. Foto: C. Beese/Bistum Limburg

LIMBURG - Feuer und Flamme: Diese beiden Symbole zieren Einladungskarte und Liedheft der Aussendungsfeier von Elisabeth Quarch und Lilian Wykipil.

"Damit legen uns die beiden Frauen etwas von ihrer innersten Motivation und von ihren Vorstellungen vom Beruf in der Kirche vor. Feuer und Flamme, es geht um etwas Großes. Sie wollen etwas bewirken", sagte der Limburger Bischof Georg Bätzing bei der Aussendungsfeier der beiden neuen Pastoralreferentinnen im Limburger Dom. Der Gottesdienst stand unter dem Leitwort "All das wirkt die eine Geisteskraft...".

"Christin oder Christ

ist niemand für sich"

Geistesgaben und deren Vielfalt, das sei ein wichtiges Thema für die Arbeit der Pastoralreferentinnen, sagte Bischof Bätzing in seiner Predigt. Eine ihrer Hauptaufgaben sei es, die Menschen mit ihren Begabungen zu fördern, zu motivieren und zu begleiten.

"Das Entscheidende ist: Christin oder Christ ist niemand für sich. Wir sind es für andere. Womit Gott begabt, das soll anderen nützen." Das sei ausschlaggebend für die Wirksamkeit des Glaubens, so der Bischof. Neben dem Text aus dem Korintherbrief haben Quarch und Wykipil für das Evangelium die Seligpreisungen aus der Bergpredigt gewählt. Jesus spreche dort auf dem Berg zu seiner Jüngergemeinde. "Das sind die Armen, die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die Verfolgten, die Traurigen, die nach Gerechtigkeit Dürstenden, die er hinter sich gesammelt hat und die jetzt schon erleben können: Es ändert sich etwas, wenn ich Jesus folge", so Bätzing. Wer sich dazu entscheide, Jesus zu folgen, beginne ein neues Leben in Freiheit: "Liebe Geschwister im Glauben, etwas davon muss jemand erfahren können und erfahren haben, der von sich sagt, er sei Christin oder Christ. Für wen Glaube und Kirche nur die Verlängerung bestehender Selbstverständlichkeiten sind, der dringt nicht wirklich in die Tiefe und Weite dessen vor, was Erlösung, Befreiung wirklich bedeutet."

Gleichzeitig sei er sich sicher, dass die Zukunft der Kirche mehr und mehr von Menschen gestaltet werde, "die eine sehr persönliche Glaubensentscheidung getroffen haben. Schlichte Zugehörigkeit übersteht vermutlich die Klippen all des Unzulänglichen, Skandalösen und Fragwürdigen nicht, das leider auch zur Kirche gehört".

Jesus habe nicht gedacht, dass sich erst in einer neuen Zeit alles zum Guten ändere.

Bischof ermuntert

zu Abenteuerfreude

Er sei kein Apokalyptiker gewesen. Stattdessen habe er nach dem Motto gehandelt: "Was jetzt zu ändern ist, muss jetzt geändert werden. Die Not, die jetzt beseitigt werden kann, muss jetzt aufgedeckt und behoben werden". Dadurch habe er die ganze Welt in Bewegung gebracht. Dieser Sichtweise sei die Kirche verpflichtet.

Bischof Bätzing ermutigte die neuen Pastoralreferentinnen: "Gehen Sie abenteuerfreudig, mutig, tatkräftig und gelassen in Ihren Dienst. Gott segne Sie".

Lilian Wykipil wird zukünftig als Pastoralreferentin in der Pfarrei St. Bonifatius Frankfurt tätig sein. Elisabeth Quarch wird mit 50 Prozent am digitalen Projekt "Faithpwr" des Bistums Limburg mitarbeiten und zu 50 Prozent als Pastoralreferentin in der Pfarrei St. Marien in Frankfurt wirken.