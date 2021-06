Limburger CDU will Hessentag in die Stadt holen

In Weilburg war der Hessentag 2005 ein großer Erfolg. Die Limburger CDU-Fraktion spricht sich dafür aus, das Landesfest auch nach Limburg zu holen. Archivfoto: VRM-Archiv

LIMBURG - "Wir wollen den Startschuss dafür geben, diese außergewöhnliche Veranstaltung erstmals in ihrer Geschichte nach Limburg zu holen", kommentiert CDU-Fraktionsvorsitzender Christopher Dietz den Antrag, den seine Fraktion in der nächsten Stadtverordnetenversammlung stellen wird. Limburg solle erste Schritte einleiten, damit das Landesfest in die Domstadt kommen kann.

Aus Sicht der CDU-Fraktion sind drei Dinge entscheidend: Ein politisches Bekenntnis der Stadtverordnetenversammlung, die sich grundsätzlich für die Ausrichtung des Hessentages in Limburg aussprechen soll. Zudem müsse man mit Vertretern der Landesregierung über infrastrukturelle und logistische Voraussetzungen ins Gespräch kommen. Und schließlich solle der Magistrat klären, welches finanzielle Engagement durch die Stadt erforderlich wäre und mit welchen Zuschüssen durch das Land zu rechnen sei.

"Bis 2025 sind die Hessentage vergeben. Damit wir in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts das Landesfest in Limburg veranstalten können, müssen wir uns heute auf den Weg machen", so Dietz. Damit wäre ausreichend Zeit, eine Bewerbung gründlich vorzubereiten und nicht nur die Politik, sondern die Menschen in allen Ortsteilen mitzunehmen. "Nur wenn Limburg mit allen Stadtteilen hinter der Idee steht, wird der Weg erfolgreich sein", ist der CDU-Fraktionsvorsitzende überzeugt.

Deshalb beinhalte der Antrag auch, die Ortsbeiräte bereits bei den ersten Antragsschritten zu beteiligen. Eine erste positive Rückmeldung gebe es bereits von den Vertretern der CDU im Ortsbeirat Kernstadt, wie Ortsvorsteher Sascha Schermert berichtet: "Ein Hessentag in Limburg wird den Tourismus in der Region nachhaltig beleben."

Ein Hessentag solle ausdrücklich auch ein Hessentag für Limburger sein - "und kein überladenes, überdimensioniertes und damit eher großstädtisch-anonymes Event", betont Dietz. Er und Schermert sehen den Hessentag als einmalige Chance, Stadtentwicklung und Stadtmarketing voranzubringen und nachhaltig weiterzuentwickeln.