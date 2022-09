Limburger Domsingknaben sind von Hadamar nach Limburg gezogen

Der Umzug der Domsingknaben bietet neue Möglichkeiten. Foto: C. Beese/Bistum Limburg

LIMBURG - Seit Beginn des neuen Schuljahres haben die Limburger Domsingknaben im ehemaligen Pfarrhaus und dem benachbarten Schloss auf dem Limburger Domberg ein neues Dach über dem Kopf. Bisher war das musische Internat in Hadamar ihre "Heimat". Damit rückt die gesamte Limburger Dommusik näher zusammen, denn Domchor, Mädchenkantorei und Domorganist haben ihre Heimat bereits seit über 50 Jahren in der Domstadt.

Die musikalischen Proben der Domsingknaben finden nun im Limburger Schloss statt. Das ehemalige Pfarrhaus in unmittelbarer Nähe dient dem pädagogischen Angebot und der Verwaltung.

In Workshops konnten die Kinder und Jugendlichen Ideen sammeln, wie sie sich die Innengestaltung vorstellen. "Dabei kam dann zum Beispiel der Wunsch nach einem Ruheraum auf", erzählt Ute Schäfer, Geschäftsführerin der Limburger Dommusik.

Daneben gibt es ebenso wie zuvor auch im musischen Internat in Hadamar, viele Spiel- und Spaßangebote: Billardtisch und Tischtennisplatte, Sportgeräte, Kraftraum, Tischkicker. Zudem wurde eine offene Küche eingerichtet.

Seit 1969 waren die Domsingknaben im musischen Internat in Hadamar untergebracht. 2007 wurde aus dem Vollinternat ein Tagesinternat für junge, talentierte Sänger. Bis zum Umzug nach Limburg stand das pädagogische Betreuungsangebot ausschließlich den Domsingknaben zur Verfügung.

Mit dem Umzug in das ehemalige Limburger Pfarrhaus haben nun auch die Sängerinnen der Mädchenkantorei die Möglichkeit, das pädagogische Angebot wahrzunehmen. Nun haben auch die Sängerinnen die Chance, Instrumentalunterricht vor Ort zu bekommen. "Für die Mädchen ist es also ein Gewinn", so Ute Schäfer.

Die Domsingknaben hätten dagegen einiges aufgeben müssen, zum Beispiel ihren großen Fußballplatz. Zwar steht ihnen in Limburg der Pfarrgarten zur Verfügung, doch der ist wesentlich kleiner als das Außengelände in Hadamar. Und auch die Mittagsküche fällt weg. Dafür gibt es eine Kooperation mit der Marienschule. Dort können die Kinder und Jugendlichen in der Mensa essen.

Auch wenn die pädagogische Freizeitgestaltung und die musikalischen Angebote nun für beide Chöre gleichermaßen da sind, behalten beide Chöre ihre Selbstständigkeit. Das sei wichtig, weil sich die professionelle gesangliche Ausbildung von Jungen und Mädchen maßgeblich unterscheide. Ein Grund dafür sei, dass die Jungs in den Stimmbruch kommen.

Buntes Programm am Tag der offenen Tür am Sonntag

Den Umzug der Domsingknaben feiert die Limburger Dommusik mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 25. September. Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einem Hochamt und anschließendem Empfang im Schlosshof. Ab 13.45 führen die Domsingknaben die Kinderoper "Brundibár" im Kolpinghaus auf. Um 15 Uhr führen der A-, B- und C-Chor der Mädchenkantorei unter der Leitung von Tobias Landsiedel das Kindermusical "Der Blaue Planet" in der Limburger Stadtkirche auf. Den Schlusspunkt bildet ab 17 Uhr eine musikalisch gestaltete Andacht im Dom. Im Pfarrgarten gibt es ein Spielangebot für Kinder, im Schlosshof Essen und Getränke. Zudem können die neuen Räumlichkeiten im Schloss und im ehemaligen Pfarrhaus besichtigt werden.