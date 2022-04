Limburger Kammerchor wagt den Neustart

David FritzenFoto: Limburger Kammerchor

LIMBURG - Der Limburger Kammerchor hat nach der Corona-Pause wieder mit den Chorproben begonnen - nach dem Wechsel des langjährigen Chorleiters Frank Hilgert im Herbst 2021 nun mit dem neuen Chef David Fritzen.

Fritzen, geboren in Mainz, ist Bariton und Dirigent aus den Reihen der Limburger Domsingknaben, wo er seine erste musikalische Ausbildung erhielt. Seine Erfahrung in der Chormusik sammelte er auch beim Schulchor des Landesmusikgymnasiums Montabaur, bei "Art of the Voice", "Ensemble Extrachord", einem Ehemaligen-Chor des Musikgymnasiums, sowie dem Männer-Vokalensemble "Camerata Musica" Limburg.

In Mainz studierte er zunächst Musikwissenschaft und wechselte dann nach Frankfurt zum Studium der Schulmusik mit Hauptfach Gesang. Die rege Teilnahme an Projektchören und Konzerten hat ihm die Arbeit mit namhaften Größen - unter anderen Hugh Wolf, Adam Fischer, Gustavo Dudamel - ermöglicht. Seit 2011 leitet David Fritzden den Männerchor, den jungen Chor sowie die "Steinkautlerchen" - allesamt Chorformationen der "Liederblüte" Oberweyer. Die Sänger des Limburger Kammerchores, so schreibt das Ensemble in einer Mitteilung, freuen sich, dass David die Leitung ihres Chores übernommen hat.

Ende des Jahres soll

es ein Konzert geben

Jetzt haben die Proben für ein neues Konzert begonnen, das zum Ende des Jahres stattfinden soll. Geplant ist ein Liederzyklus mit Chorsätzen von Johannes Brahms für vierstimmig gemischten Chor und Solisten, unter anderem auch mit den Liebesliedern, Opus 31.

Der Limburger Kammerchor probt wie bisher immer an jedem Donnerstag, außer in den hessischen Schulferien, von 20 bis 22 Uhr in der der Aula der Leo-Sternberg-Schule. Alle interessierten Sängerinnen und Sänger können den Neustart mit Fritzen am ersten Probentag, Samstag, 9. April, ab 10 Uhr in der Leo-Sternberg-Schule erleben.