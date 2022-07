Limburger Malteser sind für alle offen

Beeinträchtig oder nicht? Völlig egal. Alle Menschen dürfen an den Aktivitäten der Limburger Malteser teilnehmen. Foto: Malteser-Jugend

LIMBURG - "Wir sehen die Talente sowie das Können und die einzigartige Persönlichkeit jedes jungen Menschen, deshalb orientieren wir uns in unserer Arbeit an den Stärken der Kinder und Jugendlichen." Das sagte Paul Häb, Referent für Jugend und Schule beim Limburger Malteser Hilfsdienst. Deshalb freue ihn besonders, dass am diesjährigen Pfingstzeltlager erstmals Jugendliche mit Beeinträchtigung teilgenommen haben.

"Die Malteser Jugend hat sich auf die Fahnen geschrieben, in den nächsten Jahren gezielt auch Jugendliche mit Beeinträchtigungen und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien anzusprechen und ihnen tolle Angebote zu machen", so Häb. Interessierte Familien können sich beim Malteser Hilfsdienst informieren.

Häb verweist darauf, dass die Jugendarbeit der Malteser schon immer offen für alle Jugendlichen gewesen sei - unabhängig von Nationalität, Religion, Orientierung oder geschlechtlicher Identität: "Wir freuen uns über jeden jungen Menschen, der mit uns gemeinsam Vielfalt, Respekt und Wertschätzung erleben möchte."

Anfang Juni bot die Malteser Jugend im Bistum Limburg ein Zeltlager am "Jugendzeltplatz Kammerforst" in Weilrod an, an dem erstmalig auch Jugendliche mit Beeinträchtigungen teilgenommen haben. Paul Häb war durch seine vorherige Berufserfahrung, in der er zwölf Jahre als Heilpädagoge in der Behindertenhilfe tätig war, zuversichtlich, dass das Zeltlager vielfältig und eine schöne Erfahrung für alle Beteiligten wird.

Am Zeltlager nahmen 40 Jugendliche und ehrenamtliche Gruppenleiter sowie Paul Häb als hauptamtlicher Koordinator teil. Fünf Jugendliche hatten Beeinträchtigungen wie Trisomie 21 oder Autismus. Zudem waren fünf Schulsanitäterinnen dabei, die aus Schulen kamen, die einen Malteser-Schulsanitätsdienst haben. Die Teilnehmenden kamen aus den Malteser-Gliederungen Limburg-Weilburg, Kelkheim, Kiedrich, Oestrich-Winkel und Wetzlar.

Paul Häb wertete das Zeltlager als vollen Erfolg. Er habe sich sehr darüber gefreut, dass die Jugendlichen mit Beeinträchtigungen vorbehaltlos aufgenommen und integriert wurden. Die Beeinträchtigungen seien nicht weiter ins Gewicht gefallen. Es sei vielmehr darum gegangen, dass die jungen Leute in der Gemeinschaft zusammengekommen seien.

Die Atmosphäre sei von Wertschätzung geprägt gewesen. Für die meisten Eltern, die ein Kind mit Beeinträchtigung zum Zeltlager gebracht hätten, sei es das erste Mal gewesen, dass das Kind über Nacht woanders übernachtet habe.

Die Kinder wurden ohne Vorbehalte aufgenommen

Fazit eines Elternpaares: "Für unseren Sohn war das Zeltlager eine sehr gute Erfahrung, um selbstständiger zu werden und sich mit fremden Kindern anzufreunden."

"Wir sind grundsätzlich offen für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung, müssen jedoch individuell gemeinsam mit den Eltern schauen, wie und ob wir den individuellen Bedarfen nachkommen können", sagte Häb. Er wolle alles Mögliche tun, um einem neuen "Gruppenkind" einen leichten Einstieg mit einer direkten Ansprechperson zu ermöglichen. Genauso seien natürlich weiterhin Kinder und Jugendliche ohne Beeinträchtigungen eingeladen, Gruppenstunden oder Veranstaltungen der Malteser-Jugend zu besuchen.