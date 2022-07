Limburger Neumarkt soll moderne Technik erhalten

Die Stromversorgung der Marktstände sowie anderer Einrichtungen auf dem Neumarkt ist nicht mehr zeitgemäß und soll erneuert werden. Dabei sind auch die aktuellen Vorschriften einzuhalten. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Ob und wie der Neumarkt in Limburg gestaltet werden soll, darüber ist viel diskutiert worden. Entschieden worden ist das noch nicht. Klar ist: Die Bäume bleiben stehen. Der Magistrat hat nun einen Teil-Auftrag vergeben. Er umfasst die Planung für die Sanierung der technischen Ausrüstung des Neumarkts für das Elektro-Gewerk. Rund 50 000 Euro sind dafür aufzuwenden. "Auch wenn es noch keine Gesamtplanung für den Neumarkt gibt, gilt es einige Bereiche anzugehen. Das ist vor allem auch deshalb wichtig, da die Stadt für diese Arbeiten noch Fördermittel, also finanzielle Unterstützung, durch das Land erhält", verdeutlicht Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) in einer Pressemitteilung.

Der vom Magistrat vergebene Auftrag betrifft das Gewerk Elektro. Geplant werden sollen demnach der Umbau und die Sanierung der Technikzentrale nach den aktuellen Vorschriften.

Dazu gehört, die alten Schaltschränke und Zähler zu ersetzen, zudem sind die Stromkreise neu aufzuteilen. Abgebaut werden sollen zudem die 18 bestehenden Mastleuchten. Sie sollen durch 16 Leuchten und Versorgungspoller ersetzt werden. Auf dem Markt sollen zudem vier Bodenleuchten installiert werden. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 220 000 Euro.

Nach Angaben von Bürgermeister Hahn sind weitere Arbeiten auf dem Neumarkt angedacht. Zum Beispiel sollen die beiden Kioske saniert und in einen von ihnen eine behindertengerechte Toilettenanlage eingebaut werden. Vorgesehen sind zudem einige Sitzgelegenheiten.

Die notwendigen Erdaufbrüche für die Elektroversorgung soll ein Baumgutachter begleiten, um den vorhandenen Bestand nicht zu gefährden. Zudem wird die Entwässerung geprüft und bei Bedarf auch noch saniert.