Limburger "Thing" startet in die zweite Spielzeit

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Es geht wieder los, die Kleinkunstbühne "Thing" startet in die zweite Spielzeit. Hanne Kah & Band machen am Freitag, 2. September, ab 20 Uhr in der Club-Ebene der Stadthalle Limburg den Auftakt dazu.

Die vierköpfige Formation aus Mainz wartet nicht nur mit Themen- und Kulturanspruch auf, sondern möchte musikalische Genres und Generationen vereinen. Die Band habe es geschafft, so die Veranstalter, ihren eigenen Sound um die Ausnahmestimme ihrer Sängerin Hanne Kah zu finden und zu prägen. Sie etabliere mutig und selbstbewusst das Genre "Outlaw Music" in einer eigenen Klangfarbe. Auf internationalen Festivals in Übersee habe sich Hanne Kah bereits einen festen Platz erspielt.

Am Sonntag, 11. September, um 19 Uhr trifft irischer Folk auf deutschen Pop. "New Mornings" heißt das neue Programm von Jördis Tielsch & Band.

Unkorrekte Sprache und unterhaltsame Integration

Wenn ein Türke mit einer Sozialpädagogin zusammen zieht, dann bekommt der Begriff "Integration" eine völlig neue und komische Bedeutung. Diese und andere Erfahrungen erklärt der Kabarettist Serhat Dogan am Sonntag, 25. September, um 19 Uhr mit "Kückück".

Lutz von Rosenberg Lipinsky präsentiert sein Programm "Demokratur oder die Wahl der Qual" in virtuoser Sprache, rundherum unkorrekt und ungemein treffsicher am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr.

Andreas Obieglo setzt auf die Kunst der Reduktion und der Umdeutung. So entstehen kleine, verzaubernde Songs, die sich - wenn man genau hinhört - als alte Volkslieder entpuppen können. "Piano Solo" heißt sein Programm am Samstag, 15. Oktober. Los geht es um 20 Uhr.

"Archybald ist wieder da" - am Sonntag, 23. Oktober, um 16 Uhr kommt Clown Peppinos (alias Joachim Jung oder Liselotte Lotterlappen). Für Kinder ist der Eintritt frei.

"Finest Country Music" von "Sway" gibt es am Freitag, 28. Oktober, ab 20 Uhr. Eine Kombination aus modernen, teilweise rockigen Countrysongs und bekannten Klassikern präsentiert die sechsköpfige Band aus dem Sauerland.

Bei der "5. Limburger Acustic Night" am Samstag, 12. November, um 20 Uhr trifft das Duo "Piano Pearls" mit Caroline Wasiliew und Christian Schmidt auf "Dad's Phonkey", alias Christian Padberg, dessen Solo-Projekt er selbst als ein "a-cappella-mit-sich-selbst" bezeichnet.

"Mit Abstand das Beste" präsentiert der Kabarettist Thomas Reis am Freitag, 16. Dezember, um 20 Uhr. Das Lachen in Zeiten der Pandemie habe seine eigenen Gesetze, ist der Künstler überzeugt. Den Zuschauern serviert er deshalb laut Programm eine große Portion Humor mit "aktuellen, bissigen und infektiösen Texten".