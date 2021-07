Limburgs Luft muss sauberer werden

In der Hospitalstraße gibt es bereits eine Fläche, die den Kurier- und Paketdiensten vorbehalten ist. Weitere solcher Liefer- oder Ladezonen sollen noch im Laufe des Jahres in der Innenstadt ausgewiesen werden. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Rund eine Million Lieferungen durch Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP) gibt es jährlich in Limburg, über 300 000 davon in der City. Das ist nach Meinung der Verwaltung "viel" - und die Zahl werde wahrscheinlich noch deutlich größer. Doch die damit verbundenen Belastungen sollen sinken. Dies will die Stadt Limburg mit dem von ihr initiierten Projekt "CityLogistik" erreichen.

Planer und Gutachter haben nun mit Vertretern der Stadt und verschiedenen Logistikanbietern in einem zweiten Workshop erste konkrete Schritte in den Blick genommen. Verbesserungen sollen dabei in drei großen Arbeitsfeldern erzielt werden: durch eine Elektrifizierung der Fahrzeuge, durch die Schaffung von Lieferzonen sowie durch das Einrichten von Mikro-Depots.

Nach Angaben von Julia Badura von der Verkehrsplanung der Stadt wird es die ersten sichtbaren Veränderungen noch in diesem Jahr geben. So sei die Einrichtung von bis zu zehn Lieferzonen, von denen kurzfristig sechs umgesetzt würden, vorgesehen. Dabei handele es sich um Flächen an Straßen, die ausschließlich den KEP-Dienstleistern vorbehalten bleiben. Damit solle verhindert werden, dass die Fahrzeuge in der zweiten Reihe halten und damit den fließenden Verkehr blockieren.

Eine Lieferzone gibt es bereits in der Hospitalstraße. Auf den Flächen ist das Halten und Abstellen oder Parken von Autos natürlich nicht mehr möglich.

Lieferungen umladen und

so die Umwelt schonen

Nach Angaben der Verkehrsabteilung der Stadt sollen noch in diesem Jahr die ersten neuen Zonen eingerichtet werden.Ein zweites Handlungsfeld für Verbesserungen ist die Schaffung von sogenannten Mikro-Depots in der Stadt. Darunter seien kleine Um- und Verladezentren zu verstehen. Die Sendungen würden mit größeren Fahrzeugen angeliefert und dann auf umweltschonende Verkehrssysteme umgeladen. Die Entfernungen von den Mikro-Depots bis zu den Kunden sollten dabei mit Lastenrädern mit Elektroantrieb oder auch zu Fuß zurückgelegt werden.

Rund 500 Sendungen lassen sich nach Einschätzung der Gutachter auf diese Weise täglich zustellen. Über die Schaffung eines Mikro-Depots, zentral in der Stadt gelegen, fänden derzeit konkrete Gespräche statt. Insgesamt würden ein größeres oder zwei bis drei kleinere solcher Depots für die Innenstadt als notwendig erachtet. Drittes Standbein, um die angestrebte Reduzierung der Luftschadstoffe in der Innenstadt zu erreichen, ist eine Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, die die Lieferung von außen kommend in die Stadt befördert. Dabei werde vor allem in der Gruppe der Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen - dort sei die Mehrzahl der Kurierfahrzeuge anzusiedeln - mit einem Elektrifizierungspotenzial von 50 Prozent gegenüber dem momentanen Stand gerechnet.

Aufgabe der Stadt Limburg sei dabei, attraktive und gute Rahmenbedingungen für die KEP-Dienstleister zu schaffen. Eine Idee sei zum Beispiel, die künftigen Ladezonen mit Auflademöglichkeiten für die Akkus auszustatten. Bei den Autos oder den Lastwagen mit einer höheren Nutzlast falle die Elektrifizierungsrate deutlich geringer aus.

Nach Einschätzung der von der Stadt beauftragten Gutachter und Planer werde es auch ohne eigene Maßnahmen der Stadt zu einer Reduzierung der Luftschadstoffe und vor allem von Stickstoffdioxid kommen. Dies werde über die Verbesserung der Verbrennungsmotoren oder auch durch einen Umstieg auf andere Antriebsformen erreicht. Allerdings reichen diese Verbesserungen nicht aus, um die für Limburg notwendige Reduzierung zu erreichen.

Fahrradfahrer werden

auch profitieren

"Verbesserungen für die Luftqualität, die wir unbedingt erreichen müssen, haben jedoch auch Auswirkungen auf das übrige Verkehrsgeschehen", macht Bürgermeister Marius Hahn (SPD) deutlich. Wer Ladezonen anbiete und damit Staus durch Lieferfahrzeuge in der zweiten Reihe vermeide, fördere den Verkehrsfluss. Und wer möchte, dass möglichst viele Sendungen mit Hilfe von Lastenrädern verteilt werden, müsse auch eine entsprechende Radinfrastruktur schaffen. Und die wiederum komme dann allen zugute, die auf Fahrrädern in der Stadt unterwegs sind.