Lindenholzhausen startet preisgekrönt ins Jubiläum

Auftakt zum Jubiläumswochenende in Lindenholzhausen: Dass das gemeinsame Singen in dem Ort einen hohen Stellenwert hat, zeigen die zahlreichen Aktiven zwischen Kindergartenalter und über 90 Jahren mit der gemeinsam aufgeführten Premiere der Hymne zur 1250-Jahr-Feier. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG-LINDENHOLZHAUSEN - Der Limburger Stadtteil Lindenholzhausen, von den Einheimischen liebevoll "Hollesse" genannt, feiert Geburtstag. 1250 Jahre liegt die erste urkundliche Erwähnung zurück. Ein besonderes Geburtstagsgeschenk ist zum Auftakt des Jubiläumswochenendes der musikalischen Dorfgemeinschaft überreicht worden: die Auszeichnung "Landmusikort 2022" des Deutschen Musikrats und damit ein Preisgeld in Höhe von 20 000 Euro.

"Eigentlich reicht die Bezeichnung Sängerdorf für Lindenholzhausen nicht aus, es müsste Weltmusik-Chor-Ort oder Weltsängerdorf heißen." Professor Udo Dahmen als Vizepräsident des Deutschen Musikrats war sichtlich angetan von dem, was er in Lindenholzhausen auf dem Schulhof zu hören und zu sehen bekam. Die gestaffelte Bühne voller Sänger von ganz klein bis über 90, voll besetzte Bänke verteilt über den ganzen Schulhof bis hoch zum Bürgerhaus, wehende Fahnen der Jahrgänge am Schulgebäude und reichlich Sonne für einen unbeschwert-fröhlichen Auftakt zum Geburtstag und natürlich reichlich Kostproben aller Chöre.

Fotos Auftakt zum Jubiläumswochenende in Lindenholzhausen: Dass das gemeinsame Singen in dem Ort einen hohen Stellenwert hat, zeigen die zahlreichen Aktiven zwischen Kindergartenalter und über 90 Jahren mit der gemeinsam aufgeführten Premiere der Hymne zur 1250-Jahr-Feier. Foto: Stadt Limburg Gemeinsam und unter Leitung von Georg Hilfrich erklingt die Hymne zur 1250-Jahr-Feier von Lindenholzhausen. Foto: Stadt Limburg Preisverleihung zum Jubiläumsauftakt in Lindenholzhausen (vorn v.r.): Manfred Neunzerling, Udo Dahmen, Marius Hahn, Tilman Schlömp und Hans-Joachim Schupp. Foto: Stadt Limburg 3

"Landmusikort 2022", mit dieser Auszeichnung darf sich Lindenholzhausen nun schmücken. Der Preis wurde offiziell an die Stadt Limburg und Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) durch Udo Dahmen und Tilman Schlömp, Programmleitung "Landmusikort" im Deutschen Musikrat, überreicht. "Es hätte zeitlich nicht besser passen können, ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk", freute sich der Bürgermeister, der sich jedoch nicht mit fremden Federn schmücken wollte und gleich auch die Vorsitzenden der beiden großen Chöre "Harmonie" und "Cäcilia", Manfred Neunzerling und Hans-Joachim Schupp, zur Entgegennahme des Preises bat.

12 Prozent sind als Sänger aktiv

"Landmusikort", mit dieser Bezeichnung werden jährlich zehn Kommunen in Deutschland vom Musikrat ausgezeichnet. Das Förderprogramm "Landmusik" wird vom Deutschen Musikrat mit Fördermitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durchgeführt. Lindenholzhausen ist in diesem Jahr der Preisträger in Hessen und zugleich zweiter Preisträger auf Bundesebene.

Zwölf Prozent der Bevölkerung des Ortes sind als Sänger aktiv, der Chorgesang lässt sich bis ins Jahr 1844 zurückverfolgen und mit zwei Frauenchören, drei gemischten Chören, zwei Jugend- und zwei Kinder- sowie drei Männerchören prägen sie auch das Leben in der dörflichen Gemeinschaft. Und dass die Qualität des Singens zu vielen und hoch dotierten Preisen auf Wettbewerben führt, ist ein weiteres Merkmal des "besonderen Falls" Lindenholzhausen.

"Nur wer Feuer in sich hat, kann es auch weitergeben", machte Dahmen in seiner Laudatio deutlich. Und er ist überzeugt davon, dass das Singen in seiner Breite wie auch in seiner Qualität in Lindenholzhausen eine Zukunft hat, so wie es auch in der Vergangenheit schon war. Die Nachhaltigkeit, mit der in dem Ort gesungen und diese Tradition gepflegt werde, habe die Jury des Deutschen Musikrats überzeugt und ihn zu seiner Auszeichnung veranlasst.

"Und wenn ich das hier so sehe und höre, dann bin ich davon überzeugt, dass die Chöre und Ensembles immer wieder an ihre großen zurückliegenden Erfolge anknüpfen können", zeigte sich Dahmen überzeugt.

Auftakt zum Festwochenende in Lindenholzhausen

"Wir zeichnen jedes Jahr im ländlichen Raum Orte aus, die sich der Kultur und der Musik verschrieben haben", verdeutlichte Tilman Schlömp. "Die Auszeichnung mit dem zweiten Preis auf Bundesebene und dem damit verbundenen Preisgeld in Höhe von 20 000 Euro haben Sie sich wirklich verdient", würdigte er das aktive Geschehen rund ums Singen, das in regelmäßigen Abständen mit seinen beiden Festivals auch dazu führt, dass die Welt zu Gast in Lindenholzhausen ist.

Die Preisverleihung war eingebunden in den Auftakt zum großen Festwochenende in Lindenholzhausen. Natürlich war der von Bianca Brahm und Jürgen Fachinger moderierte Auftakt auch musikalisch durch die Auftritte der verschiedenen Chöre geprägt, gab es die Premiere der von Rita Rompel verfassten Hymne und heimsten die Organisatoren und Aktiven des Jubiläums viel Lob für das ein, was sie auf die Beine stellten.

Als Schirmherr war es Bürgermeister Hahn vorbehalten, dass "Happy Birthday Hollesse" im Namen der städtischen Gremien zu übermitteln. Was rund um das Jubiläum auf die Beine gestellt wurde, sei schon beachtlich und dem gebühre Anerkennung und Respekt. Lindenholzhausen feiert nicht allein Geburtstag, sondern mit verschiedenen anderen Orten aus der Region, die alle zusammen in einer Urkunde vom 17. August 772 aufgeführt wurden.

"Wir haben hier eine starke Gemeinschaft, die vieles auf die Beine stellt und stemmt." Ortsvorsteherin Barbara Bäcker

Neben Lindenholzhausen sind dies Ahlbach, Nieder- und Oberbrechen, Selters-Bermbach, Ober- und Niederweyer, Dorfweil, Dorndorf und Bermbach. Ein Jubiläum gebe immer Anlass zurückzublicken und sich zu fragen, was die Vorfahren richtig oder auch falsch gemacht haben. "Doch der Blick auf die Historie darf nicht daran hindern, die gegenwärtige Lebendigkeit und die Zukunftsorientierung unseres Stadtteils Lindenholzhausen anzuerkennen und zu fördern", machte Hahn deutlich. Vor zahlreichen Gästen aus Politik und öffentlichem Leben zeigte sich Landrat Michael Köberle (CDU) überwältigt von dem Engagement aller in Lindenholzhausen. Damit habe sich die Gemeinschaft in dem Ort selbst ein großes Geschenk gemacht. Köberle ist überzeugt davon, dass die "Hollesser" sehr wohl wissen, wo sie ihre Wurzeln haben. Und wer wisse, wo er herkommt, der wisse auch, wo es in Zukunft hingehen soll. Deshalb sieht der Landrat den Ort und die dort vorhandene lebendige Gemeinschaft auch gut für die Zukunft gewappnet.

"Wir haben hier eine starke Gemeinschaft, die vieles auf die Beine stellt und stemmt", verdeutlichte Ortsvorsteherin Barbara Bäcker zum Auftakt. Besonders erfreulich sei dabei, dass auch viele junge Leute mit an Bord seien. Eine gute Basis dafür ist nach ihrer Einschätzung das breit aufgestellte Vereinsgeschehen, das deutlich über das Singen hinausgehe und quasi alle Lebensbereiche abdecke. Zusammen mit einer Infrastruktur, die alles biete, was zum Leben gebraucht werde, sei das eine gute und zukunftsfähige Basis.

