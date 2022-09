Linke wählen Bernd Steioff

Hermann Schaus (2.v.l.) mit dem neuen Kreisvorstand der Linken aus (von links) Frank Speth, Bernd Steioff und André Pabst. Foto: Die Linke/Kreisverband Limburg-Weilburg

BAD CAMBERG-OBERSELTERS - Bernd Steioff ist neuer Vorsitzender der Partei Die Linke im Kreis Limburg-Weilburg. Die Mitglieder stimmten einstimmig für ihren neuen Chef.

Zuvor wurde von der Versammlung André Pabst für sein großes Engagement im bisherigen Sprecherrat gedankt. Bei der Mitgliederversammlung war auch der bisherige Abgeordnete des Hessischen Landtags Hermann Schaus, anwesend. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde einstimmig Frank Speth gewählt. André Pabst bleibt Kassenwart.

Steioff möchte in seiner Amtszeit aktiv für eine Mitarbeit in der Partei werben und als Vorsitzender Frauen und Männer gleichermaßen ansprechen. Es sei das erklärte Ziel des neuen Vorstands, "dass wir in kurzer Zeit die gleiche Anzahl von engagierten Frauen im Vorstand haben wie Männer", so Frank Speth. Hermann Schaus stimmte anschließend die Anwesenden auf die Kampagne "Heißer Herbst" und die Landtagswahlen im Herbst 2023 ein.

Soziale Aspekte in

der Kommunalpolitik

Als Delegierte für die Landesparteitage der nächsten zwei Jahre werden Steioff, Speth und Pabst den Kreisverband vertreten.

Für alle Mitglieder des Kreisverbandes Die Linke Limburg-Weilburg sei es ein erklärtes Ziel, den sozialen Aspekt in der Kommunalpolitik zu betonen und dabei die sozial schwächeren Mitmenschen aktiv in den Blick zu nehmen. Man wolle allen Menschen, besonders in dieser schwierigen Zeit, solidarisch zur Seite zu stehen, ihre Fragen und Nöte ernst nehmen und ihnen in der Politik eine Stimme geben.