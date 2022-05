Lions Club Limburg-Mittellahn verteilt 33 500 Euro

Die Adventskalender mit vier heimischen Winter-Motiven bieten günstige Gewinnchancen für die Käufer und Spendengelder für den Club: Mitglieder des Lions-Clubs Limburg Mittellahn und die Spendenempfänger haben sich in Limburg getroffen. Foto: Lions Club

LIMBURG-WEILBURG - Insgesamt 33 5000 Euro will der Lions Club Limburg-Mittellahn in diesem Jahr an Projekte und Vereine aus der Region verteilen.

Der Club unterstützt durch seinen Förderverein seit vielen Jahren zahlreiche humanitäre und kulturelle Projekte im In- und Ausland. Kinder- und Jugendprogramme wie "Klasse 2000" zur gesundheitsbewussten Früherziehung oder Veranstaltungen für Senioren in Altersheimen gehörten dazu. Auch sei, so schreibt der Club in einer Mitteilung, in den vergangenen Jahren mehrfach rasche Soforthilfen bei Naturkatastrophen geleistet worden - wie etwa für die Flutopfer im Ahrtal im Jahr 2021.

Einnahmen kommen aus Adventskalender-Aktion

Aktuell verteile der Förderverein des Lions Club Limburg-Mittellahn seine zur Verfügung stehenden Mittel an Organisationen, Stiftungen und Vereine. Lions-Präsident Frank Bauer (Linter) und der Vorsitzende des Fördervereins, Werner Maas (Lindenholzhausen), haben dazu ins Hotel Nassauer Hof nach Limburg eingeladen.

Nach der Begrüßung erläutert Präsident Frank Bauer, dass der Lions Club im Wesentlichen durch die Adventskalender-Aktion zu seinen Einnahmen komme: Die Adventskalender mit vier heimischen Winter-Motiven böten günstige Gewinnchancen für die Käufer. Viele Unternehmen aus der Region unterstützten diese Aktion, indem sie Preise zur Verfügung stellten, die einen Gesamtwert von 25 000 Euro hätten.

Im Jahr 2022 würden vom Lions Club Limburg-Mittellahn 33 500 Euro an folgende "unterstützungswürdige Projekte und Institutionen" aus der Region ausgeschüttet:

- Bärenherz-Stiftung, Wiesbaden

- Dehrner Krebsnothilfe

- Förderverein Grundschule Linter (Ukraine-Hilfe)

- Hospiz Anavena, Hadamar

- Leberecht-Stiftung, Limburg/Frankfurt

- Lebenshilfe Limburg-Diez

- Rumänienhilfe Obererbach (Kolpingfamilie)

- "Wissenswerkstadt", Limburg

- Flutopferhilfe Ahrtal

Werner Maas, der Vorsitzende des Lions-Fördervereins, erläutert, wie über die Mittelvergabe entschieden werde. Und seitens der Spendenempfänger erklärt Bruno Schneider (Rumänien-/Ukraine-Hilfe), wie die empfangenen Gelder verwendet werden sollen.

Zusätzlich sei seitens der Kinder respektive Enkelkinder der Club-Mitglieder der Bau einer rollstuhlgerechten (Garten-)Schaukel für ein Kind in Lindenholzhausen mit einem Betrag von 3544 Euro unterstützt sowie eine Baumpflanzaktion in Elz durchgeführt worden.

47 000 Euro für den Bau

einer Schule in Tansania

Im Jahr 2021 habe der Lions Club Limburg-Mittellahn mit rund 47 000 Euro über die Rainer-Meutsch-Stiftung "FLY & Help" den Bau einer Schule in Tansania, einem der ärmsten Länder der Welt, finanziert. In Kürze stünde dort ein weiterer Bauabschnitt an, den der Lions Club unterstützen wolle.

"Insgesamt kann im laufenden Geschäftsjahr seitens der Lions Limburg-Mittelahn unter Einbeziehung des Schulbaus in Tansania und der Kinderaktion ein stolzer Betrag in Höhe von 80 300 Euro ausgeschüttet werden", teilt der Activity-Beauftragte Michael Schneider mit.