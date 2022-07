Löhnwerg feiert das Lilienfest

Die Coverband "Eve" heizt den Gästen beim Löhnberger Lilienfest ein. Foto: Karneval Komitee Lahneburg

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Bestes Wetter, tolle Musik und ein abwechslungsreiches Programm - beste Voraussetzungen dafür, dass ein Wochenende lang in Löhnberg ein gelungenes Lilienfest gefeiert werden konnte.

Gefeiert wurde diese zweite Ausgabe der Veranstaltung auf dem Außengelände des Namengebers, der "Löhnberger Lilie". Nach zwei Jahren Corona-Pause hat das "Karneval Komitee Lahneburg" (KKL) erneut ein großartiges Fest ausgerichtet.

Per Kranwagen das Fest

aus Vogelperspektive sehen

Los ging es Freitagabend mit der Coverband "Eve", die dem Publikum mit Rock und Pop ordentlich einheizte und bis tief in die Nacht einen Hit nach dem anderen zum Besten gab. Am Samstagabend übernahm DJ Bernie den musikalischen Staffelstab und verwandelte mit seinen Party-Hits den Platz vor der Lilie zur Party-Meile. Am Sonntag stand das Lilienfest im Zeichen des Frühschoppens. Los ging es um 10.30 Uhr mit einer ökumenischen Andacht, gefeiert von Britta Höhler, Gemeindereferentin der katholischen Pfarrei Heilig Kreuz Oberlahn, und Pfarrer Christian Elias aus der evangelischen Kirchengemeinde Löhnberg. Im Anschluss konnten sich die Besucher über leckeres Essen und die Klänge des Winkelser Blasorchesters freuen.

Auch die Kleinen sollten nicht zu kurz kommen, denn eine Hüpfburg ließ Kinderherzen höherschlagen. Apropos Herzen, die Besucher hatten die Möglichkeit, am Stand der Firma Arkularius Bedachungen, Schieferherzen zu klopfen oder mit einem Kranwagen das Lilienfest aus der Vogelperspektive zu bestaunen. Bei sommerlichen Temperaturen war dank eines Eiswagens sowie kalten Getränken vom Theken-Team für Abkühlung gesorgt. Selbstgebackene Kuchen, Torten und Kaffee rundeten den kulinarischen Nachmittag ab.

Welches Fazit zieht das Orga-Team des KKL? Es war ein großartiges Fest bei bestem Sommerwetter, mit ungezählten Besuchern, ausgelassener Stimmung und guter Laune.