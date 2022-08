Lokales Erinnern an die Krankenmorde von Weilmünster

Die Schulklasse G9a vor der Kapelle auf dem Klinikgelände mit Markus Huth (Vereinsvorsitzender von "Weilburg erinnert"), Angela Krüger (Klassenlehrerin) sowie Crischa Ohler und Sjef van der Linden (Theater Mini-Art). Foto: Peryton-Film

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). "Vor 80 Jahren geschah hier - genau an diesem Ort - Ungeheuerliches, Grausames und Unvorstellbares. Gezielt und planvoll durchgeführt von den Nationalsozialisten: Die Ermordung von Menschen, die im Nationalsozialismus als unwert bezeichnet wurden." Mit diesen Worten beginnt das von den Schülern der Klasse G9a der Weiltalschule in Weilmünster erarbeitete Theaterstück zu den Krankenmorden, die zur Zeit des Nationalsozialismus auf dem Gelände der damaligen Landesheil- und Pflegeanstalt Weilmünster (heute Vitos Weil-Lahn) verübt wurden.

Unter Anleitung der beiden Schauspieler Crischa Ohler und Sjef van der Linden vom Theater Mini-Art aus Bedburg-Hau wurde das Stück in einer theaterpädagogischen Projektwoche erarbeitet. Dabei gelang es der Klasse, die Ermordung von Menschen mit psychischen oder physischen Einschränkungen zwischen 1933 und 1945 in den Landesheil- und Pflegeanstalten Hadamar und Weilmünster sowohl aus der Opfer- als auch der Täterperspektive zu beleuchten.

Grundlage dieser Inszenierung bildeten historische Quellen und biografisches Material, das Markus Huth vom Verein "Weilburg erinnert" mit der Klasse erarbeitet hatte. In zwei vollbesetzen Vorstellungen präsentierten die Schüler dem Publikum ihr Stück im Festsaal der Vitos Klinik. Dabei sei der Aufführungsort selbst von hoher symbolischer und historischer Bedeutung, da die heutige Vitos-Klinik auf dem Gelände der damaligen Landesheil- und Pflegeanstalt liege, von wo aus über 3000 Patienten in sogenannten "grauen Bussen" in die Tötungsanstalt Hadamar gebracht und dort vergast wurden. Aber auch in Weilmünster selbst seien mehr als 3000 Menschen vor Ort durch überdosierte Medikamentengabe und Nahrungsentzug ermordet worden, so Huth. Daher leistete das Projekt einen Beitrag zur lokalen Erinnerungskultur. "Mit diesem Projekt hat das erste Mal eine von der Bevölkerung Weilmünsters ausgehende Beschäftigung mit der Thematik stattgefunden, das macht uns als Schulgemeinde sehr stolz", so Anette Schmittel, Schulleiterin der Weiltalschule.

Eine Szene aus dem Stück: Eine Ärztin und eine Pflegerin unterhalten sich über die Verlegung von Patienten von Weilmünster aus nach Hadamar. Foto: Daniel Richardt

Markus Huth liefert historische Grundlagen

Dass dabei die Wahl auf eine Schulklasse aus Weilmünster selbst fiel, war kein Zufall, wie Markus Huth erklärte. Um Geschichte greifbar und authentisch zu machen, sei es der Wunsch des Vereins "Weilburg erinnert" gewesen, dass sich eine Schulklasse aus Weilmünster direkt am Ort des Geschehens mit der Thematik auseinandersetzt.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Verein "Weilburg erinnert", der sich um die Finanzierung des Projektes und die gesamte Projektkoordination sowie Projektorganisation kümmerte, und der Weiltalschule sei besonders gewinnbringend und gut gewesen. Gefördert wurde das Projekt von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) im Rahmen des Förderprogrammes "local history". Auch die Jugendlichen zeigten sich begeistert von der besonderen Form der Wissensvermittlung. "Die Woche war sehr informativ, indem sie die Brutalität und Skrupellosigkeit der Nazis sehr gut veranschaulicht hat. Ebenfalls toll war, dass jeder mitgearbeitet hat, was im Schulunterricht eher weniger vorkommt. Alles in allem ein sehr schönes Projekt und eine gute Erfahrung", sagt beispielsweise der Schüler Robert Schimpf. Und seine Klassenkameradin Aimee Bullmann ergänzt: "Ich gehe nun mit vielen Menschen respektvoller um".