Maislabyrinth bei Mensfelden setzt ein Zeichen für den Frieden

Die Macher des Maislabyrinths bei Mensfelden setzen mit dem Slogan "Stop War", dem Peace-Zeichen und der Weltkugel ein Zeichen gegen Krieg und Hunger. Foto: Steffen Heckelmann

HÜNFELDEN-MENSFELDEN - Hünfelden-Mensfelden (red). Im Maislabyrinth bei Mensfelden hat die neue Saison begonnen. Die Macher haben bei der Gestaltung des Irrgartens nach eigenen Angaben ein ernstes Thema aufgegriffen.

So zeigen Luftaufnahmen unter anderem den Schriftzug "Stop War", ein Peace-Zeichen, ein Herz und eine Friedenstaube sowie die Weltkugel. "Wir möchten daran erinnern, dass es weltweit genügend Regionen gibt, wo man nicht so unbeschwert seine Freizeit verbringen kann wie hierzulande", erläutert Steffen Heckelmann in einer Pressemitteilung. Das Maislabyrinth nimmt eine Fläche von knapp drei Fußballfeldern Größe ein. Für den Weg durch das Labyrinth sollten Besucher anderthalb bis zwei Stunden rechnen.

Fünf Stationen

sind zu finden

Es gilt wieder, die fünf Stationen zum Thema im Feld zu finden, bei denen die Lösungen zum Maisquiz im Text versteckt sind. Die Verlosung von Cityring-Einkaufsgutscheinen erfolgt nach Saisonende. Geöffnet ist das Maislabyrinth Mensfelden, Altes Zollhaus 1, montags bis donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Freitags, samstags und sonntags ist es durchgehend offen. An den Wochenenden gibt es außerdem kalte und warme Getränke sowie selbst gemachten Kuchen im Hofcafé. Für die Kinder steht dann außerdem der Spielplatz mit den Tretfahrzeugen zur Verfügung.

Der Eintritt kostet für Kinder 2,50 Euro, für Erwachsene 3,50 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und Kinder gibt es für 11 Euro. Kinder unter 5 Jahre sind frei.