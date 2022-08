Malteser fahren mit himmlischem Beistand

Im Beisein zahlreicher Gäste segnet der langjährige Diakon und ehemalige Malteser-Kreisbeauftragte Heinz-Georg Muth (4. v. l.) vier neue Fahrzeuge der Rettungswache Niederselters. Foto: Silvia Bergmann

SELTERS-NIEDERSELTERS - Vier auf einen Streich: Pandemiebedingt sind die in den vergangenen zwei Jahren angeschafften neuen Fahrzeuge der Malteser-Rettungswache Niederselters auf ein Mal gesegnet worden.

Der langjährige Diakon und ehemalige Malteser-Kreisbeauftragte Heinz-Georg Muth nahm den geistlichen Akt im Beisein von Vertretern des Landkreises Limburg-Weilburg sowie der Freiwilligen Feuerwehren von Selters und Bad Camberg vor. Dadurch erhoffen sich die Malteser allseits himmlischen Beistand für die Einsätze ihres Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF), der zwei Rettungswagen (RTW) und den Notfallkrankenwagen (N-KTW).

"Die Vorgängerfahrzeuge waren veraltet und mussten ersetzt werden", erklärte Volker Hinz, Rettungs- und Notarztwachenleiter an der Malteser-Lehrrettungswache am Gesundheitszentrum in Niederselters. "So verfügen beispielsweise beide neu angeschafften Rettungswagen über eine elektrische Patiententrage, die nicht mehr manuell per Muskelkraft angehoben und abgesenkt werden muss." Patienten, die sitzend transportiert werden müssen, nehmen jetzt Platz auf einem Raupentragestuhl, der Treppenstufen aus eigenem Antrieb bewältigt. "Beide RTW und der N-KTW besitzen diesen motorbetriebenen Raupentragestuhl." "Auch im Rettungsdienst spüren wir den Fachkräftemangel, daher versprechen wir uns durch moderne Arbeitsmittel eine spürbare Erleichterung bei der täglichen Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine weitere Attraktivitätssteigerung", sagte Oliver Hansen, Bereichsleiter Rettungsdienst beim Malteser Hilfsdienst.

Wunsch nach einer

modernen Notarztwache

"Als Hilfsorganisation insgesamt und auch im Rettungsdienst arbeiten wir eng mit dem Landkreis und den Städten und Gemeinden zusammen, wir erfahren viel Wertschätzung und Unterstützung für unsere Arbeit," sagte Gregor Goetz-Knoell, Geschäftsführer Bezirk Rettungsdienst Hessen beim Malteser Hilfsdienst. Er brachte aber auch einen Wunsch an: "Der seit 2003 in Betrieb befindliche Standort des Notarzteinsatzfahrzeugs in Erbach ist nicht mehr zeitgemäß. Daher wünschen wir uns alle sehnlichst auch eine neue moderne Notarztwache im Stadtbereich Bad Camberg."