Malteser wollen fit für die Zukunft sein

Ehrenamtliches Engagement hat viele Gesichter: Alleine lebenden Menschen die Einsamkeit zu nehmen und ein offenes Ohr zu schenken gehört ebenso dazu wie sanitätsdienstlicher Einsatz bei Großveranstaltungen oder, wie hier, Sanitätsgruppen, die sich einem Bundeswettbewerb stellen. Foto: Malteser

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - In einer Online-Veranstaltung zur strategischen Ausrichtung des Malteser Hilfsdienstes haben Anfang Februar rund 60 Ehrenamtliche über die Zukunft der Ehrenamtsorganisation diskutiert. Unter dem Motto "Malteser 2030 - Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen heute und in zehn Jahren" standen unter anderem Themen wie Gewinnung von Ehrenamtlichen und Förderung von ehrenamtlichen Engagement, Aus- und Fortbildung, Katastrophenschutz vor dem Hintergrund veränderter Bedrohungslagen, Ehrenamt in Jugend und Schule, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Umwelt sowie Kommunikation im Social Media-Zeitalter auf dem Programm.

Ziel des nun angestoßenen Strategieprozesses sei es, teilte die Organisation mit, bis Jahresende einen Ehrenamtsfahrplan auf den Weg zu bringen, der die Malteser im Bistum Limburg langfristig attraktiv macht für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und leistungsstark für diejenigen zu bleiben, die auf Hilfe angewiesen sind.

Arbeit Herausforderungen jeweils anpassen

Unter dem Leitgedanken "Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen" leisten die Malteser seit über 900 Jahren dort Hilfe, wo Menschen sie brauchen. Dabei gelte es immer wieder, die Angebote auf sich ändernde Herausforderungen anzupassen. "Die Malteser sind aus Tradition modern: Politische Krisen in aller Welt und damit einhergehende Migrationsbewegungen, Umwelt- und Naturkatastrophen, sich wandelnde gesellschaftliche Strukturen, veränderte Arbeitsbedingungen und Anforderungen an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf - es gibt viele Gründe, warum wir als Hilfsorganisation wandelbar sein müssen", erklärt Michael Raab, Referent Ehrenamt und stellvertretender Diözesangeschäftsführer Malteser Hilfsdienst der Diözese Limburg. Bei aller Flexibilität gelte es, dem seit über 900 Jahren bestehenden Leitgedanken der Malteser gerecht zu werden. "Zudem müssen wir bei aller Anpassungsfähigkeit immer im Blick haben, dass wir eine Ehrenamtsorganisation sind", sagt Raab. "Das bedeutet, dass die Dienste und Angebote, mit denen wir bedürftige Menschen unterstützen, maßgeblich von ehrenamtlich Helfenden geleistet werden".

Ehrenamtliche stärker in Prozesse einbinden

Zukunftsfähig zu bleiben bedeute, ehrenamtlich Motivierten die Rahmenbedingungen bieten zu können, die sie für ihre Arbeit brauchen.

Bereits im Jahr 2013 hatte die Hilfsorganisation unter der Überschrift "Strategie 2020 - Ehrenamtsmanagement bei den Maltesern" ihre Standards für ehrenamtliches Engagement angepasst. "Mit dem nun angestoßenen Strategieprozess gehen wir in die nächste Runde", erklärt der Referent Ehrenamt und ergänzt: "Menschen möchten heute eher sporadisch und projektbezogen für einen begrenzten Zeitraum ehrenamtlich unterstützen und sich nicht auf Jahre hinaus an eine Hilfsorganisation binden. Zudem möchten Ehrenamtliche heute demokratischer in Veränderungsprozesse einbezogen werden." Zu beachten sei auch, dass der demografische Wandel angepasste Rahmenbedingungen und Angebote verlange. Micheal Raab ist optimistisch, dass die stärkere Beteiligung der Ehrenamtlichen bei der strategischen Ausrichtung Früchte tragen wird. "Obwohl nicht in Präsenz, sondern pandemiebedingt im Online-Format durchgeführt, haben die Teilnehmenden teils lebhaft diskutiert und sich sehr aktiv eingebracht. Wir sind sicher, dass dies erst der Anfang ist und wir gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen Maßnahmen auf den Weg bringen werden, die uns als Hilfsorganisation fitter machen für die Zukunft."