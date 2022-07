Mammutknochen und Bohrkerne in Villmar

Hans Gerhard Fritschen präsentiert im Hessischen Bohrkernlager in Aumenau auch die dort gelagerten Mammutknochen. Foto: Klaus-Dieter Häring

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VILLMAR-AUMENAU - Wer in Villmar den Weg in Richtung Langhecke einschlägt und das Hessische Bohrkernlager besuchen möchte, der muss schon ganz genau aufpassen. Denn: Der Eingang und das gesamte Gelände liegen idyllisch, aber auch ein wenig versteckt im Wald.

Kaum ein Nutzer der Straße ahnt, welche Schätze in den Hallen lagern. Schätze, die zwar keinen großen finanziellen Wert darstellen, da keine wertvollen Gesteine dort gelagert werden. Für Fachleute aus vielen Teilgebieten sind diese und viele Mineralien aber von hohem Wert. Sie werden seit Jahrzehnten immer wieder angefordert.

Rückschlüsse für die Rohstoffgewinnung

Seit dem vergangenen Jahr können Interessierte auf Einladung des Villmarer Marmormuseum einen Blick in die Hallen werfen. Beim jüngsten Termin begrüßte Sibylle Kahnt vom Förder- und Betreiberverein die vielen Gäste auch aus weiterem Umkreis. Sie gab ihnen einen ersten geschichtlichen Überblick über den Standort, der in unmittelbarer Nähe einer stillgelegten Eisenerzgrube liegt. Von 1958 bis 1970 wurde am Münsterstollen Eisenerz gefördert. Er hat eine Länge von 2296 Metern. Grubenbesitzer war ab 1840 der Fürst Wied. 1872 übernahm die Firma Krupp Gelände und Anlagen. Bis zur Einstellung des Betriebs wurden dort insgesamt zwei Millionen Tonnen Eisenerz gefördert. "Die letzte Tonne befindet sich im Bergbaumuseum Weilburg", berichtete Kahnt.

Fotos Hans Gerhard Fritschen präsentiert im Hessischen Bohrkernlager in Aumenau die Mammutknochen. Foto: Klaus-Dieter Häring Spannender Einblick: Die Besucher erfahren einiges über die verschiedenen Erze, Gesteine und Mineralien, die durch Bohrungen gewonnen werden. Foto: Klaus-Dieter Häring Auf großes Interesse stößt bei den Besuchern die Einladung des Villmarer Marmor-Museums, das Bohrkernlager in Aumenau zu besuchen. Foto: Klaus-Dieter Häring Sie ermöglichen einen Blick in die Erdgeschichte: In großen Kisten lagern Bohrkerne, die zum Teil viele Jahrzehnte als sind. Foto: Klaus-Dieter Häring Dienststellenleiter Mike Küllenberg (l.) gibt den Besuchern Informationen über das Bohrkernlager am Münsterstollen. Foto: Klaus-Dieter Häring Zu sehen sind in der Sammlung in Aumenau auch die Knochen eines Urpferdes. Foto: Klaus-Dieter Häring 6

Im Umkreis von Aumenau und Langhecke seien zudem Rot- und Magneteisenstein, Kupfer, Kupferkies, Zinkblende, Silbermineralien und Bleiglanz gewonnen worden. "Im Moment ist das Thema Radon aktuell", ergänzte die Fachfrau.

Nach diesem kurzen Einblick in die Geschichte übernahmen die Mitarbeiter des Hessischen Bohrkernlagers die Führung. Sie vermittelten Einzelheiten über den Standort. Demnach gibt es in jedem Bundesland ein Lager, in dem Bohrkerne aus den verschiedensten Bohrungen und Tiefen gelagert werden. Hessen besitze, neben Aumenau, noch ein zweites Bohrkernlager in Hünstetten-Limbach.

Seit dem 19. Jahrhundert werden Bohrkerne gesammelt. Jede Bohrung, die tiefer als fünf Meter geht, muss angemeldet und abgegeben werden. "Wir verfolgen jede Bohrung. Und wenn sie wertvoll ist, wird sie eingelagert", berichtete ein Mitarbeiter. Wertvoll beziehe sich dabei weniger auf die finanzielle Dimension, als vielmehr auf die Aussagekraft der gewonnenen Informationen aus den Bohrungen. Beim Rundgang durch die Halle wird deutlich, dass dort ein riesiger Fundus gelagert ist. In robusten Kästen, mit entsprechenden Daten versehen, kann auf jeden einzelnen Bohrkern zurückgegriffen werden.

Waren in unseren Breiten in der Vergangenheit die Bohrungen vor allem für das Erkunden von Marmorvorkommen wichtig, so gehe es heute vor allem um die Nutzung der Erdwärme. Aber auch Vorkommen von Radon kämen in Zeiten der knappen Erze und Mineralien in den Fokus. Dabei gehe es um den möglichen Urangehalt. Sei der hoch genug, könne sich ein Abbau des Materials lohnen.

Aber es werden nicht nur Bohrungen gelagert, die im Zusammenhang mit der Rohstoffgewinnung niedergebracht worden sind. So ist auf einer der Kisten zu lesen "Kassel-Eisenach A 44". Dabei geht es im Zusammenhang mit dem Bau eines Tunnels der Autobahn zwischen Kassel und Eisenach um den Zustand des Erdreichs.

Auch das Stichwort Fracking wurde angesprochen. Demnach hat eine kanadische Firma das Recht erhalten, zu bohren, "nach dem Aufsuchungsrecht". Ob dann letztlich das Fördern von Öl oder Gas mit Hilfe von unter Hochdruck stehendem Wasser gestattet wird, liegt an den entsprechenden Behörden. "Verweigern dürfen wir die Bohrungen nicht", erläuterte ein Sprecher.

Neben Bohrkernen finden sich auch Fossilien

Hochinteressant war bei diesem Rundgang auch der Bereich, in dem Fossilien und Mikrofossilien lagern. Dort zu sehen sind Mammutknochen und Knochen eines Urpferdes sowie Versteinerungen in allen Größen und Farben und aus allen Erdzeitaltern.

Auf die Frage, wie lange die Bohrkerne gelagert werden, kam eine knappe Antwort. Es komme auf die Wertigkeit an. "Ansonsten 5, 10 oder 20 Jahre", sagte ein Mitarbeiter des Bohrkernlagers. "Dann stellt sich die Frage: Haben wir was Besseres oder können wir Platz machen?".