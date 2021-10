Mann begrapscht drei Frauen

Jetzt teilen:

HÜNFELDEN-MENSFELDEN - Hünfelden-Mensfelden (red). Am Sonntagabend sind drei Frauen während einer Feier in Mensfelden von einem Mann sexuell belästigt worden.

Die drei zwischen 17 und 18 Jahren alten Frauen gaben gegenüber der Polizei an, zwischen 17.30 und 18.30 Uhr auf dem Festplatz vor der Erich-Valeske-Halle unterwegs gewesen zu sein. Dort seien sie von einem männlichen Täter erst angetanzt und in der Folge unsittlich berührt worden. Ein aufmerksamer Bürger bekam den Sachverhalt mit, sprach den Täter an und versuchte, ihn noch bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festzuhalten. Dennoch konnte der Mann vom Festplatz flüchten.

Die Polizei konnte später einen 19-Jährigen ermitteln, gegen den sich nach ersten Erkenntnissen der Tatverdacht richtet.