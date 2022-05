Mann in Hadamar mit Messer attackiert

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in Hadamar einen Mann mit einem Messer angegriffen. Symbolfoto: VRM

HADAMAR - In einem Hausflur hat ein Unbekannter einen 41-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Der Mann lag am Mittwochabend, 11. Mai, stark blutend im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Hadamarer Straße Am Elbbachrufer, als gegen 20. 30 Uhr die Polizei alarmiert wurde.

Mehrere Schnitt- und Stichverletzungen

Der 41-Jährige habe mehrere Stich- und Schnittverletzungen gehabt, sei vom Rettungsdienst behandelt und später in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Offenbar sei der Mann im Hausflur des Mehrfamilienhauses von einem unbekannten, alkoholisierten Mann angegriffen worden, den er gerade des Hauses habe verweisen wollen. Der Angreifer habe ihn mit einem Messer in den Rücken gestochen.

Bei der Abwehr weiterer Angriffe sei es dann zu Schnittverletzungen an Armen und Beinen gekommen. Schließlich sei der Täter geflüchtet, und der 41-Jährige konnte sich bei einem Nachbarn Hilfe holen. Dieser war es dann auch, der die Rettungskräfte verständigte.

Der 41-Jährige, so die Polizei, habe selbst erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden und habe den Angreifer nicht näher beschreiben können.