Mann in Weilburg angegriffen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Am Sonntag hat ein 40-jähriger Mann bei der Polizei in Weilburg Strafanzeige erstattet, nachdem er eigenen Angaben nach am späten Nachmittag von einem Mann angegriffen worden war.

Der Schilderung des Anzeigenerstatters zufolge, so schreibt die Polizei in einer Mitteilung, war er gegen 17 Uhr zu Fuß im Bereich des Odersbacher Weges unterwegs, als er plötzlich von dem Mann körperlich angegangen wurde. Dieser habe den 40-Jährigen geschlagen und ihn mit einem Messer bedroht. Anschließend sei der Täter in Richtung Oberlahnbad geflüchtet.

Die Polizei ermittelt nun gegen einen Tatverdächtigen, der - wie auch der Geschädigte - in Weilburg wohnhaft ist. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Tatgeschehens gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 64 71-9 38 60 zu melden.