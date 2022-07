Mann schlägt in Limburg auf Passanten ein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Wie die Polizei mitteilt, hat ein 56-jähriger Mann am Samstag, 9. Juli, gegen 21.50 Uhr entlang eines Spazierweges an der Lahn in Limburg mehrere Passanten offenbar grundlos und unvermittelt angegriffen. Der Beschuldigte verletzte die Geschädigten jeweils mit Faustschlägen ins Gesicht. Mehrere Polizeistreifen haben den 56-Jährigen noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen. Da der Täter offensichtlich an einer psychischen Erkrankung leidet, wurde er in einer psychiatrischen Klinik stationär untergebracht.