Mann schlägt in Limburg unvermittelt auf Spaziergänger ein

Die Polizei stellt am Samstagabend einen 56 Jahre alten Mann, der grundlos Spaziergänger geschlagen hat. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Völlig unvermittelt hat ein Mann am späten Samstagabend, 9. Juli, in Limburg auf Spaziergänger eingeschlagen und diese verletzt. Ein 56-Jähriger war nach Angaben der Polizei gegen 21.50 Uhr auf dem Lahnweg unterhalb des Doms unterwegs. Dort habe er kurz nacheinander zwei Passanten so ins Gesicht geschlagen, dass beide verletzt wurden. Auch ein Radfahrer sei belästigt worden. Anschließend sei der Täter geflohen. Er habe aber - in einem Gebüsch hockend - entdeckt werden können. Der 56-Jährige habe ein ausgeklapptes Messer dabei gehabt und ein Tierabwehrspray in der Hand gehalten. Die Beamten nahmen den Mann fest. Er sei deutlich betrunken und in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen und daher in einer Fachklinik vorgestellt und untergebracht worden. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.