Männer belästigen Frauen sexuell in Niederhadamar

HADAMAR-NIEDERHADAMAR - Laut Polizeiangaben ist es am Sonntag, gegen 0.12 Uhr zu einer sexuellen Belästigung auf einer Kirmes in Niederhadamar gekommen. Demnach hätten zwei bis vier Männer auf dem Kirmesplatz in der Melanderstraße mehrere junge Frauen sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, sei eine der Frauen im Brust- und Schambereich berührt worden, eine andere sei am Gesäß angefasst worden. Einer der Männer, ein 32-jähriger Mann aus Hadamar, wurde nach Eintreffen der Streife durch die Beteiligten identifiziert und vorläufig festgenommen. Die anderen männlichen Personen entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.