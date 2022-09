Männer retten sich vor Opel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ELZ/NIEDERERBACH - Am Freitagabend ist bei Elz eine nach Polizeiangaben betrunkene Frau mit ihrem Auto gegen einen Wagen gefahren, der einen Unfall hatte.

Die 34-Jährige war mit einem Opel von Elz in Richtung Niedererbach unterwegs. "Aufgrund ihrer Alkoholisierung kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf der Gegenfahrbahn frontal in einen stehenden Ford", schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Den Ford hatte ein 53-Jähriger nach einem Wildunfall mit Warnblinklicht dort abgestellt. Der bereits verständigte Jagdpächter und der 53-Jährige hätten sich mit einem Sprung zur Seite vor dem Opel retten müssen. Nach dem Unfall kam der Opel im Straßengraben zum Stehen.

Die 34-Jährige wurde bei der Kollision verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde sie behandelt und ein Arzt entnahm im Auftrag der Polizei eine Blutprobe. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher.

Im Nachhinein habe sich herausgestellt, dass die 34-Jährige kurz zuvor bereits eine Unfallflucht mit 2500 Euro Schaden in Elz begangen haben soll. Der Schaden bei dem Unfall auf der Kreisstraße wird auf mindestens 8500 Euro geschätzt.