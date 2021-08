Männer überfallen Frau in Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Laut Polizeiangaben ist es am Sonntag gegen 2.42 Uhr auf dem Kornmarkt in Limburg zu einem Raubüberfall gekommen. Dabei sei einer 32-jährigen Frau aus Elz die Geldbörse geraubt worden. "Sie wurde durch fünf Personen zu Boden gestoßen und auf dem Boden liegend getreten", heißt es im Polizeibericht. Dann wurde ihre Geldbörse weggenommen. Darin hätten sich ein nicht unerheblicher Geldbetrag sowie Ausweisdokumente befunden. Die Täter flüchteten in Richtung Diezer Straße. Das Opfer erlitt durch den Überfall verschiedene Prellungen sowie eine Verletzung am Auge. Die Täter können nur vage beschrieben werden: Es handelt sich um fünf Männer, die vermutlich zwischen 20 und 30 Jahre alt sowie zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sind. Laut Polizei sie ihr Erscheinungsbild südländisch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg, Telefon 06431-91400, in Verbindung zu setzen.