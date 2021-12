Marienschülerin Antonia Walter kommt groß raus

Antonia Walter wirbt auf dem Plakat des Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München für Lehrernachwuchs an beruflichen Schulen. Foto: Dieter Fluck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG/MÜNCHEN - Limburg/MünchenGroße Ehre für eine ehemalige Limburger Marienschülerin: Antonia Walter hat es nicht nur geschafft, als Lehrerin eine Anstellung im Berufsbildungszentrum München zu bekommen. Sie ist auch zu einer Werbeträgerin für künftige Kollegen im Schuldienst geworden. Denn seit geraumer Zeit lächelt sie in der Landeshauptstadt der Bayern auf Plakaten den Passanten zu.

Hintergrund ist ein eklatanter Lehrermangel an Münchens beruflichen Schulen. Das städtische Referat für Bildung und Sport rührt seit einiger Zeit kräftig die Werbetrommel für Nachwuchs an seinen 87 beruflichen Schulen und offeriert Chancen auf unbefristete Vollzeitstellen.

Eine, die es schon vorher geschafft hat, ist Antonia Walter. Die heute 28-Jährige hatte 2012 ihr Abitur an der Marienschule bestanden und an der Universität in München Lehramt studiert. Mit katholischer Religion und Ernährungswissenschaften hat die Tochter des Limburger Facharztes Rolf Walter und ihrer Mutter Christine (geborene Schmirl), die Biologie und Deutsch an der Fachoberschule der Friedrich-Dessauer-Schule unterrichtete, eine gefragte Fächerkombination gewählt.

Nach ihrem Studienabschluss wurde Antonia vor drei Jahren als Referendarin am Münchner Berufsbildungszentrum aufgenommen. Bei der Einführungsfeier der erfolgreichen Referendare in das Lehramt war ein Vertreter des Referats für Bildung und Sport der Stadt auf sie aufmerksam geworden und hat die sichtlich überraschte junge Frau angesprochen: "Ach, Sie sehen so nett aus. Sie könnten unsere Werbeträgerin werden."

Antonia willigte zu einem Fotoshooting ein und ziert nun in ganz München das Plakat mit der Aufforderung "Mach Schule zu Deinem Beruf". Ihre Eltern, die in Limburg ihren Ruhestand genießen, dürften mächtig stolz auf ihre Tochter sein.