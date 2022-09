Marion Schardt-Sauer ist neue Vorsitzende des FDP-Stadtverbands Limburg

Klaus Valeske hat im Stadtverband Limburg der FDP den Staffelstab an Marion Schardt-Sauer übergeben. Foto: FDP Limburg

LIMBURG - Nach langer Corona-Pause haben sich die Mitglieder des FDP-Stadtverbandes Limburg nun erstmals wieder persönlich zu ihrer Jahreshauptversammlung in der Stadthalle getroffen. Neben bekannten Gesichtern haben viele Neumitglieder und Interessenten die Gelegenheit genutzt, Politik live zu erleben.

Mit dieser Jahreshauptversammlung ging gleichzeitig eine Ära zu Ende: Zehn Jahre lang hat Klaus Valeske die Geschicke der Limburger FDP gelenkt und diverse Wahlkämpfe zusammen mit dem Team des Stadtverbands bestritten. Nun kandidierte er nicht mehr für die Position des Vorsitzenden. Mit Dank wurde er von den Mitgliedern aus dem Amt verabschiedet. Valeske bleibt aber Vorsitzender der FDP-Fraktion im Kreistag und hat darüber hinaus nach der Kommunalwahl neue Aufgaben beim Landeswohlfahrtsverband (LWV) übernommen.

Ein neues Team übernimmt in den kommenden zwei Jahren die Verantwortung in der FDP in Limburg. Fraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Marion Schardt-Sauer übernimmt den Vorsitz. Ihr Stellvertreter ist Horst-Günter Herold. Maya Hesky kehrt nach vier Jahren in der Funktion als Schatzmeisterin zurück in den Vorstand. Beisitzer sind Nico Müller (Organisation), Justin Geiß (Presse) und Stefan Schwarz (Neumitglieder). Unterstützt wird das Team durch Maximilian Acht als Vertreter der FDP-Fraktion im Vorstand.

Der Vorstand nannte es als sein Ziel, neue Formate zu entwickeln und neue Wege zu gehen, um in diesen bewegten Zeiten fundiert Politik zu vermitteln und sachliche Dialoge zu fördern.

Erstes Thema: Die geforderte Südumgehung für Limburg

Auch die programmatische Arbeit soll weiter gestärkt werden. Daher wurde noch am Abend ein Antrag der Fraktion an die Stadtverordnetenversammlung diskutiert und einstimmig von den Mitgliedern unterstützt. Im Zentrum steht die Südumgehung von Limburg. Sie soll nach Meinung der FDP zu einem der wichtigsten Umgehungsvorhaben in Deutschland werden. Damit setzt der neue Vorstand den ersten Akzent auch in Richtung der Landtagswahl im nächsten Jahr.

Informationen hierzu gibt es im Internet unter: https://

tinyurl.com/3cxcs936/.