"Marke Limburg-Weilburg weiter stärken"

Insbesondere entlang der B 49 soll die Wirtschaft wachsen können (v.l.): Klaus Rohletter, Andreas Richter, Joachim Heidersdorf, Thomas Scholz, Marius Hahn und Michael Köberle. Foto: Wirtschaftsrat

LIMBURG-WEILBURG - Die Sektion Limburg-Weilburg des Wirtschaftsrates hatte zu einem Forum "Entwicklung von Gewerbeflächen im Landkreis Limburg-Weilburg" eingeladen.

Landrat Michael Köberle (CDU), die Bürgermeister Marius Hahn (Limburg/parteiungebunden) und Thomas Scholz (Mengerskirchen/CDU) sowie der Stadtplaner Andreas Richter skizzierten dabei die Bedeutung ausreichender Gewerbeflächen und deren Lage für die Perspektiven im Landkreis Limburg-Weilburg.

Rohstoffe aus

der Region nutzen

In lokalen und interkommunalen Gewerbegebieten an den Verkehrsachsen B 49, A 3 und B 8 sehen die Teilnehmer nach Angaben der Veranstalter gute Perspektiven für die Wirtschaft; insbesondere entlang der B 49 solle die Wirtschaft wachsen können.

In seiner Begrüßung betonte Sektionssprecher Klaus Rohletter die Notwendigkeit des Gesprächs und der Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft: "Politik braucht Wirtschaft, Wirtschaft braucht Politik." Landrat Köberle hob die "gute Verkehrssituation", den ÖPNV und die digitale Versorgung als Stärken des Standortes Limburg-Weilburg hervor. Bei der Entwicklung neuer Gewerbeflächen setzt der Landrat auf den Dialog.

Die aktuelle Situation zeige auch, so Köberle, dass die örtlichen Rohstoffe genutzt werden müssten, damit möglichst wenig Abhängigkeiten entstünden. Für die Region insgesamt sei es notwendig, so Köberle, "die Marke Limburg-Weilburg weiter zu stärken".

Limburgs Bürgermeister Hahn habe sich dafür ausgesprochen, wichtigen heimischen Unternehmen Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen. Auch das Gewerbegebiet "Nördlich der Kapellenstraße" müsse erweitert und dann schrittweise genutzt werden. Die Stadtverordnetenversammlung habe dafür die Weichen gestellt. Auch würden die politisch Verantwortlichen in der Stadt Limburg darauf achten, dass die Gewerbeflächen rentierlich genutzt werden - und zwar hinsichtlich Arbeitsplätze und der Wirtschaftskraft.

Bürgermeister Scholz aus Mengerskirchen hob hervor, dass es von großer Bedeutung sei, dass Rathaus und Wirtschaft "vertrauensvoll und engagiert" zusammenarbeiteten, dass ein lebendiges Netzwerk bestehe. Die Schaffung eines Gründerzentrums habe sich bewährt.

"Lage, Lage, Lage": Das sei der alles entscheidende Faktor bei Gewerbeentwicklung und -ansiedlungen, führte Andreas Richter aus. Bei der derzeitigen Fortschreibung des Regionalplans Mittelhessen habe die Stadt Limburg einen Bedarf von 44 Hektar, die Stadt Weilburg von 11, Bad Camberg von 8 Hektar angemeldet. Alle anderen 16 Kommunen des Landkreises sollten im Rahmen der örtlichen Entwicklung jeweils bis zu 5 Hektar an Gewerbeflächen neu ausweisen können.

Möglichkeiten in der Stadtentwicklung

Interkommunale Gewerbegebiete böten sich entlang der B 49 mit Limburg-Runkel und Beselich-Hadamar an. Einig sei man sich auch gewesen, dass anderes interkommunales Wirken möglich sei, um einen "vernünftigen Ausgleich" der Interessen von Wirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt zu gewährleisten.

Das nächste Forum der Sektion Limburg-Weilburg findet am 1. September in Weilburg zu dem Thema "Dazwischenliegende Möglichkeiten in der Stadtentwicklung" statt. Aktuell zählt die Sektion Limburg-Weilburg 35 unternehmerisch tätige Mitglieder, die sich der sozialen Marktwirtschaft verschrieben haben.