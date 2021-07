Maurice Gebhard verliert sein Herz an China

Maurice Gebhard schickt bildliche Grüße von seiner Tour, die ihn bis nach Asien führen soll. Foto: Maurice Gebhard

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRECHEN-NIEDERBRECHEN - Maurice Gebhard aus Niederbrechen ist am 15. Mai in Düsseldorf gestartet. Sein Ziel: Er will Thailand mit dem Fahrrad erreichen. Seit er Kiew erreicht hat, ist er zwischenzeitlich alleine unterwegs und kann so noch intensiver seine Reise genießen, Land, Menschen und Kulturen kennenlernen.

Die Witterungen der unterschiedlichen Klimazonen waren sehr herausfordernd, wie er von unterwegs berichtet. Sein Herz hat er an die Volksrepublik China verloren und seine Reisepläne dahingehend korrigiert. Seine Fahrt führte ihn über Deutschland, Polen und die Ukraine nun nach Rumänien.

Von dort ist die Route noch nicht ganz genau abgesteckt, weil mit dem Finger über die Landkarte zu fahren eben doch etwas anderes ist, als dann vor einem Schlagbaum zu stehen und die Einreiseformalitäten zu bewerkstelligen oder auf unwegsamen Wegen zu radeln.

Aber bislang, so Maurice Gebhard, sei es wirklich eine Reise, die begeistert. Seinen 23. Geburtstag feierte er rund 1500 Kilometer Luftlinie entfernt von der Familie mit Freunden in Rumänien.

Auch, wenn das Internet natürlich nicht immer überall verfügbar ist, sei Reisen heute ganz anders als früher, schmunzelt er. Damals, in analogen Zeiten, ist man irgendwann gestartet, kam irgendwann zurück - und wenn nicht eine Postkarte oder ein Brief von unterwegs kam, gab es später ganz viel zu erzählen.

Heute, mit dem Internet in der Tasche - Stromversorgung und Netz vorausgesetzt -, kann man schon mal eher einen Zwischenstand geben. Doch auch da ist Maurice eher sparsam, er genießt lieber seine Reise.