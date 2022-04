"Meet & Greet" für Ukraine-Flüchtlinge an Limburger Schule

Schüler, Lehrer und Arbeitsgemeinschaften der Adolf-Reichwein-Schule tragen dazu bei, dass das nachmittägliche Kaffeetrinken mit den Geflüchteten gelingen kann. Foto: Adolf-Reichwein-Schule

LIMBURG - An der Limburger Adolf-Reichwein-Schule (ARS) hat die erste "Meet & Greet"-Veranstaltung für privat untergebrachte ukrainische Geflüchtete stattgefunden.

Insgesamt waren etwa 50 Menschen, Geflüchtete ebenso wie ihre deutschen Gastgeber, der Einladung der Schule gefolgt. Das Treffen sollte eine Gelegenheit bieten, einander kennenzulernen, sich zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen. "Ich bin froh, dass unser Willkommen so herzlich aufgenommen wurde" sagte Carolina Preußer-Rill, Lehrerin an der ARS.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Schule in Kooperation mit der "Summerfield Kids Foundation" von Matthias Distel - früher bekannt als "Ikke Hüftgold" -, die ihren Sitz in Limburg hat und bereits 700 Menschen von der ukrainischen Grenze nach Deutschland gebracht hat.

Schüler, Lehrer und Arbeitsgemeinschaften hatten dazu beigetragen, dass das nachmittägliche Kaffeetrinken mit den Geflüchteten gelingen konnte. Tanja Schughart hatte die Veranstaltung zusammen mit Roland Gawinski geplant und Spenden organisiert, die, in Taschen verpackt, an die Geflüchteten ausgegeben wurden. So ging ein Dankeschön an die Firmen Globus, Rewe Tim Metlagel und Lambertz für die Lebensmittelspenden.

Eine große Unterstützung von heimischen Firmen erreichte die Arbeitsgemeinschaft "Digitale Helden". Sie fragten bei dem Limburger Spielwarengeschäft Habakuk in der "Werkstadt" nach Spenden für Kinder. Habakuk stellte Taschen mit Spielsachen für die Kinder zur Verfügung, die ebenfalls an dem Nachmittag ausgegeben wurden.

Julia Kasper, Lehrerin an der ARS, hatte mit ihrer Klasse bunte Muffins zubereitet, die die Augen der Kinder zum Strahlen brachten. Einige trauten sich schon, erste Sätze auf Deutsch zu sagen.

Für die Erwachsenen gab es verschiedene Blechkuchen. Die Lehrer Oliver Dünnes, Fred Narewski und Winni Narewski buken mit den Schülern des Limburger Modells und den Auszubildenden im Bäckerhandwerk neben den Blechkuchen auch Osterbrote für die Familien.

Die Kolleginnen Iris Scherer und Christiana Hilt-Bauer sowie alle Kollegen der "Esseria" unterstützen beim Auf- und Abbau, genau wie eine Schülerin aus dem beruflichen Gymnasium und einige Studenten der Fachschule für Sozialwesen, die auch die Kinderbetreuung organisierten. In der hauseigenen Sporthalle konnten die Kinder mit Rollbrettern, Bällen und Poolnudeln spielen.

Einander kennenlernen

und Vertrauen aufbauen

Abteilungsleiterin Cornelia Faber und ihre Fachoberschüler bereiteten die frühlingshafte Tischdekoration in den Farben der ukrainischen Flagge vor. Für die AG "Schule und Gesundheit" verteilte Dorothee Bleich Masken an die Geflüchteten. Neben Tanja Schughart waren auch Jolita Stecker und Carolina Preußer-Rill an dem Nachmittag vor Ort. Beide versuchten, die Gäste mit ihren Sprachkenntnissen zu unterstützen und ihnen einen schönen Tag zu bereiten.

Die ARS wollte den Menschen die Gelegenheit bieten, für ein paar Stunden aus dem Alltag herauszukommen und mit anderen zu reden, zu lachen, zu spielen und zu weinen. Dass das gelungen ist, zeigte ein kleiner Junge, der sich zu Beginn ängstlich an seine Mutter drückte und beim Abschied laut und vernehmlich "Vsjo paka!" -"Tschüss alle!" - durch die ganze Aula rief.