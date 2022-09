Mehr als 250 Paare feiern in Limburg gemeinsam ihr Ehejubiläum

Im Anschluss an den Gottesdienst nutzen viele der Paare die Möglichkeit, von Weihbischof Thomas Löhr einen Einzelsegen zu empfangen. Foto: B. Fischer/ Bistum Limburg

LIMBURG - Ein besonderes Jubiläum haben mehr als 250 Paare gemeinsam in Limburg gefeiert: Sie sind in diesem Jahr schon seit 50, 60, 65 oder sogar 70 Jahren verheiratet. Sie folgten der Einladung des Bistums Limburg zum Tag der Ehejubiläen in die Domstadt.

"Am heutigen Tag im September 2022 steht Ihnen als Jubelpaaren ein anderes Jahr lebendig vor Augen: 1972 oder 1962 oder 1957, vielleicht sogar 1952." Mit diesen Worten begrüßte Weihbischof Thomas Löhr die Paare im Dom. Sie würden sich an den Tag erinnern, an dem sie sich das Jawort gegeben hätten.

In seiner Predigt erinnerte der Weihbischof an die vielen prägenden gemeinsamen Jahre, die seit der Heirat vergangen seien. Jahre voller Freude über die Geburt der gemeinsamen Kinder, aber auch an den Schmerz, etwa über den Verlust eines geliebten Menschen: "Sie können sehr dankbar sein, dass Sie Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert haben", so Löhr.

Der Weihbischof verwies auf die Seligpreisungen Jesu und dessen Leben. Jesus habe Unrecht und Unwahrheiten aufgedeckt. Und er habe Vergebung geschenkt.

"Bekleidet euch", habe der Apostel Paulus im Brief an die Gemeinde in Kolossä gefordert, erklärte der Weihbischof. Damit seien nicht das Hochzeitskleid oder der Hochzeitsanzug gemeint, die vielleicht nicht mehr passten oder aus der Mode gekommen seien. "Paulus meint: Bekleiden mit Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Viel Gutes können diese Tugenden in einer Familie bewirken. Vor allem der Satz: Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat."

Am Ende eines aussichtslosen Streits würde der Satz "Ich habe aber doch recht!" wenig ausrichten. Die Worte "Ich habe dich aber doch lieb!" hingegen könnten alles verändern.

Löhr verwies auf einen Satz aus der Bibel: "Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist." Nicht ein bestimmtes Rezept sei entscheidend so Löhr: "Allein die Liebe ist es, die im Letzten alles entscheidet und an der alles hängt."

Im Anschluss an den Gottesdienst nutzten viele der Paare die Möglichkeit zum Einzelsegen im Dom. Anschließend gab es die Gelegenheit zur Begegnung beim Sektempfang im Limburger Bischofsgarten.