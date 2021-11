Mehr als 40 Jahre aktiv im Umwelt- und Naturschutz

Kreisvorsitzender Gerd Zimmermann (Mitte) zeichnet Philippe Trapp (links) und Jörg Rau für ihr jahrzehntelanges Engagement für Natur und Umwelt aus. Foto: BUND-Kreisverband

LIMBURG-WEILBURG - Seit November 1980 gibt es den Kreisverband Limburg-Weilburg des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Da die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten im vergangenen Jahr wegen der Pandemie abgesagt werden mussten, wurden jetzt die beiden Gründungsmitglieder Philippe Trapp (Mensfelden) und Jörg Rau (Niederzeuzheim) für ihre über 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Kreisvorsitzender Gerd Zimmermann lobte ihr außerordentliches Engagement für Natur und Umwelt und überreichte ihnen die Ehrenmedaille des BUND-Hessen in Silber.

Philippe Trapp gehört dem BUND bereits seit 44 Jahren an, denn vor der Gründung des Kreisverbandes war er bereits in der 1977 gegründeten kreisübergreifenden Regionalgruppe Aar aktiv. Kreisvorsitzender Zimmermann lobte Trapps unermüdlichen Einsatz in der praktischen Naturschutzarbeit, insbesondere im Naturschutzgebiet Mensfelder Kopf und auf den Flächen der Stiftung Naturschutz Oberneisen.

Im Kreisvorstand hat er zudem die Funktion des Wanderwartes, denn unter seiner Leitung finden bereits seit mehr als 20 Jahren monatliche Wandertouren in der Region statt.

Ebenfalls Gründungsmitglied des BUND-Kreisverbandes und seit über 40 Jahren im Amt des Kassenwartes ist Jörg Rau. Er ist außerdem seit vielen Jahren Vertreter des Kreisverbandes im BUND-Landesrat, in der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände Limburg-Weilburg und in der BUND-Landesdelegiertenversammlung.

Im Naturschutzbeirat des Landkkreises hat er schon jahrelang den Vorsitz inne, und als stellvertretender Kreisvorsitzender schreibt er Jahr für Jahr unzählige Stellungnahmen zu Bebauungsplänen der Städte und Gemeinden im Landkreis.

Auch Michael Rothkegel, Geschäftsführer beim BUND-Landesverband Hessen, sprach den beiden Jubilaren seinen Dank aus.