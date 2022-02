Mehr Pendler in Limburg-Weilburg

Jeder Arbeitstag ist ein Reisetag: 52 328 der 66 928 im Kreis wohnenden Beschäftigten haben einen Arbeitsplatz außerhalb ihres Wohnorts. Ob sie dorthin mit Bahn, Bus oder dem Auto fahren, verrät die Statistik nicht. Symbolfoto: Viktor Cap/Arbeitsagentur

LIMBURG-WEILBURG - Der Kreis Limburg-Weilburg ist nach wie vor eine klassische Auspendlerregion. Das geht aus einer aktuellen Veröffentlichung der Limburger Arbeitsagentur hervor. Demnach fanden am 30. Juni vergangenen Jahres 52 328 der 66 928 im Kreisgebiet wohnenden Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz außerhalb ihres Wohnortes. Das waren 990 mehr als noch im Jahr zuvor. 30 880 Arbeitnehmer pendelten sogar über die Kreisgrenzen hinaus zu ihren Arbeitsstätten.

Dies entspricht einer Auspendlerquote von 46,2 Prozent - mit anderen Worten: Nahezu jeder Zweite pendelt aus. Nachdem die Pendlerzahl letztmals 2012 gesunken war, ist sie in den letzten neun Jahren um rund 3100 Personen angestiegen.

Besser bezahlte Arbeitsplätze

"Für die hohe Auspendlerbereitschaft im Kreis Limburg-Weilburg gibt es mehrere Ursachen", erklärt Jessica Crone, Geschäftsführerin Operativ der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar: So sei das Rhein-Main-Gebiet mit seiner großen Angebotspalette an Beschäftigungsmöglichkeiten und meist besser bezahlten Arbeitsplätzen schnell und gut erreichbar.

Zudem habe das Pendeln in der Region eine lange Tradition. "Für die meisten Arbeitnehmer ist es kein Thema, auszupendeln. Sie kennen das von ihren Freunden, Verwandten und Bekannten." Aber auch die vergleichsweise geringe Fläche des Landkreises habe Einfluss auf den hohen Pendleranteil, sagt Crone: "Ein Großteil unserer Gemeinden grenzt an benachbarte Landkreise, sodass es häufig nur ein kleiner Schritt ist, um Auspendler zu sein." Angesichts des durch die Corona-Pandemie nur vorübergehend verdeckten hohen Fachkräftebedarfs sei es bedauerlich, dass sehr viele Fachkräfte und Akademiker zwar hier leben und wohnen, knapp die Hälfte von ihnen ihre Arbeitskraft jedoch andernorts einsetzen. "Andererseits haben wir damit aber ein Potenzial in der Region, um das uns andere Landkreise beneiden und dass es mit klugen Ideen für die heimischen Unternehmen zu heben gilt."

Beliebtestes Auspendlerziel ist nach wie vor die Stadt Frankfurt. Hier finden 7120 Arbeitnehmer aus dem Kreis Limburg-Weilburg ihren Arbeitsplatz. Danach folgen der Lahn-Dill-Kreis (3035) und der Rhein-Lahn-Kreis (2535).

Gestiegen ist im vergangenen Jahr auch die Zahl der Einpendler: 20 360 Arbeitnehmer, die nicht im Kreis Limburg-Weilburg wohnen, pendeln hierher zur Arbeit ein. Dies entspricht 36,1 Prozent der 56 435 im Kreis beschäftigten sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer.

Damit stieg die Zahl der Einpendler innerhalb eines Jahres um 430 Personen - für Crone ein Indiz, dass die Attraktivität des Beschäftigungsstandortes Limburg-Weilburg weiter zunehme. Die meisten Einpendler kommen aus dem Rhein-Lahn-Kreis (4868) und dem Westerwaldkreis (4586). 2170 Arbeitskräfte mit Wohnsitz im Lahn-Dill-Kreis arbeiten im Landkreis Limburg-Weilburg. Der Saldo von Aus- und Einpendlern beläuft sich auf minus 10 520 (Pendlersaldo).

Positive Pendlersalden nur in Limburg und Weilburg

Legt man den Fokus auf die Stadt- und Gemeindegrenzen, weisen nur Limburg und Weilburg positive Pendlersalden aus. In allen anderen Kreisgemeinden überwiegt die Zahl der Auspendler. Die höchsten Auspendlerquoten verbuchen Elbtal (93 Prozent), Selters (91,4 Prozent) und Weinbach (ebenfalls 91,4 Prozent).

Die Gründe für die hohe Auspendelbereitschaft sind nach Crones Angaben unterschiedlich: "Hier spielen neben der Gewerbedichte auch das angebotene Berufsspektrum, Gemeindegrößen, deren Lage und Verkehrsanbindungen, die Wohnqualität, das Lohngefüge, die Infrastruktur sowie Beschäftigungsanreize anderer Beschäftigungsstandorte eine entscheidende Rolle."

Die Geschäftsführerin der Arbeitsagentur warnt davor, von einer hohen Auspendlerquote auf die Wirtschaftskraft einer Gemeinde zu schließen. Für eine qualitative Beurteilung müssten auch die Einpendlerquote, die Zahl der an ihrem Wohnort Beschäftigten sowie weitere Kriterien herangezogen werden.