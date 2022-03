Mehrere Kilometer Stau nach Lasterunfall am Elzer Berg

Der Laster blieb nach dem Unfall quer über Fahrbahnen liegen. Foto: Klaus-Dieter Häring

ELZ - Vermutlich durch die anhaltenden und zum Teil starken Regenfälle und dem damit verbundenen Aquaplaning ist am Dienstagmittag der Fahrer eines Sattelzuges ins Schleudern geraten. Sein Gespann blieb schließlich quer über die Autobahn 3 über die mittlere und linke Fahrspur liegen.

Nach ersten Informationen befuhr der Sattelzug gegen 13.15 Uhr die Autobahn in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Buderus-Brücke, an den Ausläufern des Elzer Berges, verlor der Fahrer des Sattelzuges nach Aussagen von Zeugen die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in einen VW.

Die Fahrerin des Wagens wurde eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Elzer Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. "Dies ging alles recht schnell und die Frau hatte am Ende noch wahnsinniges Glück", sagte ein Helfer vor Ort.

Eine hinter dem VW fahrende Familie mit Kleinkind war ebenfalls in den Unfall verwickelt; hier kam es zum Glück nur zu leichten Verletzungen.

Wegen der Unfallaufnahme und der notärztlichen Versorgung der Personen wurde die Autobahn teilweise komplett gesperrt. Zeitweise stand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Dadurch entstand ein Rückstau von bis zu elf Kilometern.